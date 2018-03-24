Таджикистан встречает весну под звуки карная

Таджикистан встречает весну под карнай. Древний духовой инструмент с мощным звуком напоминает длинную трубу. Несколько веков назад он оповещал о начале сражений, а сегодня звучит исключительно по праздникам, передает корреспондент «МИР 24» Зарина Абдуназарова.

Звуки карная сообщают людям о приходе весны и наступлении Навруза. Исполнитель вначале поворачивается на восток — к Мекке. Такая традиция.

Есть еще несколько правил. Если карнай молчит, он должен находиться в вертикальном положении. Его нельзя класть на стол, тем более на пол. Через него нельзя перешагивать. Еще инструмент надо каждый день чистить, даже если на нем не играют.

«Карнай должен блестеть, чтобы в нем отражалось солнце. А солнце — это начало нового дня, а оно должно быть хорошим и радостным», — говорит карнаист Едгор Рассулов.

Это сейчас карнай звучит в честь радостных событий, в том числе на свадьбах и народных праздниках. Раньше этот инструмент предназначался для оповещения о беде и тревоге.

«Существует версия, что изначально карнай придумали как оружие против отрядов боевых слонов. Заслышав звук такой трубы, слоны разворачивались и убегали. С тех времен даже сохранились движения карнаистов — они поворачиваются в разные стороны, чтобы карнай было слышно везде», — говорит первый заместитель директора детско-юношеского центра Иброгим Иброгимов.

Ульджабой Кодыров — заслуженный артист Таджикистана. Прославился игрой на карнае. Его выступления больше похожи на цирковые постановки — зрители в восторге.

«Это у нас семейное дело в третьем поколении. Этот карнай мой дедушка обменял на коня, и теперь на нем я обучаю своих внуков», — говорит карнаист.

Однако карнаистом может стать не каждый — нужны годы обучения и хорошее здоровье. Инструмент весит не меньше двух килограммов. Удержать его на весу в течение нескольких часов очень сложно. Поэтому многие предпочитают не играть, а слушать и знать: раз звучит карнай, значит, все хорошо.

Карнаисты военного оркестра Комендантского полка Таджикистана — участники фестиваля «Спасская башня» в Москве.

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