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На намыве Васильевского острова вместо парка построят кампус СПбГУ
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На намыве Васильевского острова вместо парка построят кампус СПбГУ 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
На намывной территории Васильевского острова построят кампус СПбГУ, сообщают «Невские новости». Соответствующе решение было принято 23 марта комиссией Смольного по землепользованию и застройке.
Поправки в части изменения территориального зонирования участка между набережной Смоленки, Мичманской улицей и улицей Кораблестроителей отклонены.
Ранее активисты просили построить на указанном участке парк.
Кампус Санкт-Петербургского Государственного университета будет включать в себя общежитие, аудитории, научный парк и научно-технологический медицинский комплекс на 700 коек.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
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