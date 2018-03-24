На намыве Васильевского острова вместо парка построят кампус СПбГУ

На намывной территории Васильевского острова построят кампус СПбГУ, сообщают «Невские новости». Соответствующе решение было принято 23 марта комиссией Смольного по землепользованию и застройке.

Поправки в части изменения территориального зонирования участка между набережной Смоленки, Мичманской улицей и улицей Кораблестроителей отклонены.

Ранее активисты просили построить на указанном участке парк.

Кампус Санкт-Петербургского Государственного университета будет включать в себя общежитие, аудитории, научный парк и научно-технологический медицинский комплекс на 700 коек.