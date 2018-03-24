Мужик сделал

Довольно свежие граффити с персонажем культовой комедии «Большой Лебовски» — ветераном Вьетнама Вальтером Собчаком. Для гаража отмороженный Собчак, вероятно, выполняет функцию оберега: связываться с этим персонажем как-то не хочется.

Один из старейших в Академгородке гаражных кооперативов на улице Ионосферной (где и находятся граффити с Собчаком) вообще представляет собой впечатляющее зрелище. Все гаражи здесь имеют надстроенный этаж, причём сооружённый из самых разных подручных материалов. И часто — щедро декорированный.

Вот, например, местная версия Дома под часами. Архитектурный стиль — гаражная эклектика.

Владелец этого сооружения неожиданным архитектурным решением даёт понять, что гараж для него — дом родной.

А хозяин этого гаража, кажется, вдохновился образом битловской жёлтой подводной лодки.

Вообще, это скопление гаражей неподалёку от Института ядерной физики больше всего напоминает поселение инопланетян вроде гетто в фильме «Район № 9».

Так, должно быть, выглядели бы постройки пришельцев, пытающихся имитировать дома землян.

Почему в гаражном кооперативе на Ионосферной автолюбители так охвачены страстью к декорированию своих владений, неясно. Возможно, появившиеся тут давно отдельные украшения вдохновляют других. «Получается, что вроде бы так принято», — предполагает встреченный тут корреспондентом НГС хозяин одного из гаражей.

Свежие граффити, украшающие ещё одну стену в этом «центре современного искусства „Гараж“», были бы флагом Кубы, если бы треугольник был не жёлтым, а красным.

Самое красивое сооружение на Ионосферной — несколько запущенный, но выдающийся образец гаражного стимпанка. По свидетельствам обитателей кооператива, это украшение появилось очень давно («было здесь всегда»). Кроме олимпийских колец гараж украшен металлической мини-диорамой-пейзажем с домиками, фонарями и прочими элементами.

Это искусство часто недолговечно. Например, до нашего репортажа не дожил гараж, который хозяин когда-то украсил бюстом своей умершей собаки в память о ней.

Впечатляющий образец чёрного юмора в гаражном искусстве находится во дворе дома номер семь на улице Революции.

«Кажется, я даже когда-то давно заезжала в этот гараж показать машину, — делится очевидец в комментариях к фото этого сооружения в Instagram-канале neparadnyi_nsk. — Там внутри идеальный порядок. Все инструменты развешаны по стенам.

Телевизор, кресло — всё для мужского отдыха от семьи.

Помню, тогда у меня был культурный шок от такой идеальности».

Иногда за украшение гаражей берутся уже не любители, а профессиональные художники. Так, кривая надпись «Туристы, вперед!» на стене гаражного кооператива «Авангард-1» в Верхней зоне Академгородка в 2005 году превратилась в объект стрит-арта — к ней всего лишь добавили слог «фу». В 2014 году в рамках фестиваля современного искусства «Арт-тайга» надпись «Футуристы, вперёд!» оформили в стиле русского авангарда. А в 2016 году художницы Зося Леутина и Янина Болдырева превратили объявление «Продам гараж в черте города» на соседней стене в граффити в том же стиле.

Читайте также:

Сибирячка рисует крутые комиксы о нашей жизни — она бросила работу психолога и в 29 лет окончила художественное училище.