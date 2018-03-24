Активист отметил работу властей Подмосковья в ситуации с полигоном «Кучино»

Член экспертного совета министерства экологии и природопользования Московской области, гражданский экологический активист Анатолий Баташев отметил действия губернатора Подмосковья Андрея Воробьева при работе на полигоне «Кучино» в Балашихе.

«Мы в «Кучино» очень благодарны губернатору, он сделал за три месяца экстренную дегазацию полигона. Было пробурено 55 больших скважин, оттуда достается газ, он идет на факел», — сказал Баташев.

Он добавил, что факел на полигоне «Кучино» сжигает 2,1 тысячи кубометров свалочного газа.

Баташев также отметил, что власти Московской области уже несколько месяцев работают над ситуацией с полигоном твердых бытовых отходов в Волоколамском районе.

«Сейчас в Волоколамске хорошие дни, поэтому сегодня в Волоколамске не пахнет, но это, мне кажется, погодные условия», — добавил Баташев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.

На полигоне «Ядрово» уже запустили аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений в воздухе. С 22 марта, по поручению губернатора, объемы завозимых на полигон отходов уменьшили в два раза. На объекте работает система видеоконтроля въезжающего транспорта.