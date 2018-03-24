Тюменца показали в новом сезоне «Реальных пацанов» на ТНТ

В этот четверг в эфир вышла очередная, шестая по счёту серия телесериала «Реальные пацаны». По задумке создателей многосерийной киноленты, заставки для нового сезона решено было отснять в разных городах России. Одним из таких стала Тюмень. Люди с камерами прогулялись по центру нашего города и съездили на горячие источники. О том, как удалось «попасть» в телевизор, 72.ru рассказал один из героев массовки. — В какой-то из соцсетей случайно увидел пост о поиске актёров для съёмки в заставке этого сериала. Написал ребятам, которые устраивали кастинг. Они меня пригласили, и мы с семьей 28 января поехали на Верхний Бор. На так называемой съёмочной площадки — горячих источниках — пробыли недолго: всего полчаса. Серию с нашим участием уже показали, но можно запросто найти её в интернете, — рассказал 72.ru Сергей Тепленин. Если вам интересно увидеть серию с кадрами Тюмени целиком, жмите на эту ссылку. А прямо сейчас предлагаем посмотреть заставку — небольшой видеоролик про любимый город.