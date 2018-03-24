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В центре города в подвалах затопило бары и магазин женской одежды
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В центре города в подвалах затопило бары и магазин женской одежды 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В районе перекрестка улиц Ленина и Советская затопило бары и магазин женской одежды Bizzarro, расположенные в подвалах жилых домов. В этом убедился корреспондент НГС, побывавший на месте коммунальной аварии.
«Вода затекала со двора [дома с адресом улица Ленина, 8 и Советская, 35] через вентиляционные шахты. И даже просачивалась сквозь стены. В подвале со стороны чёрной лестницы воды стояло около метра. Хорошо дверь в сам бар закрыта была», — рассказал корреспонденту НГС сотрудник бара «Открой рот», участвовавший в ликвидации затопления подвального помещения.
«У нас вовремя заметили, что пошла вода. И мы уже научены летом 2016 года — всегда есть в запасе мешки с песком, как в войну. Чтобы во дворе их накидать, когда идёт сильный дождь. Так что вода в сам зал не попала, ущерба нет, работаем в обычном режиме», — заметила директор комплекса баров на улице Ленина компании Saint Patrick Group Евгения Вторушина.
На баре John Gregor Old Pub, который расположился в подвале этого же дома со стороны магазина «Универсам», днём висело объявление о закрытии заведения по техническим причинам. Однако к вечеру объявление сняли.
Но самые удручающие последствия аварии корреспондент НГС увидел в магазине женской одежды Bizzarro, который находится в подвале этого же дома, но со стороны улицы Советская. Весь торговый зал бутика с модной одеждой был залит водой, которую аварийная бригада откачивала специальными насосами. Дозвониться до магазина и узнать о величине ущерба во время написания материала не удалось.
Сегодня в районе часа дня на перекрестке улиц Советская и Вокзальная магистраль произошёл прорыв водопровода, который полностью устранить в «Горводоканале» пообещали только завтра.
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