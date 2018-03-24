Гарри Стайлс вспомнил Тейлор Свифт

Поклонники Гарри Стайлс заметили, как недавно он тонко намекнул на отношения с Тейлор Свифт во время своего живого выступления.

Момент, который оказался эпичным во всех отношениях, произошел во время небольшого перерыва на концерте в Копенгагене. Гарри, как и на всех концертах, решил пообщаться с публикой. У поклонницы и певца завязался небольшой диалог, в ходе которого выяснилось, что у нее день рождения. И после того, как она заявила, что ей исполняется, Гарри решил вспомнить свои былые отношения с Тейлор Свифт.

«Тебе сколько лет? «Не знаю, как насчёт тебя…» (отсылка к песне Тейлор Свифт -). Ладно». «У меня когда-то была кошка по имени Тея. Она умерла. С днем рождения!»;

Именинница написала об этом так:

«Итак, сегодня вечером я поговорила с. Он пожелал мне счастливого дня рождения и сказал, что однажды у него была кошка по имени Тея. И он пошутил надо мной, говоря о. Прекрасная ночь». ;

Те, кто присутствовал на шоу, громко засмеялсь, а социальные медиа разрывались от мемов и цитат артиста. «Мне даже не стыдно говорить, что — самый смешной человек, которого я знаю».

Гарри и Тейлор встречались более четырех лет назад. Певец вспоминает эти отношения с улыбкой и «22» — идеальное доказательство этого. А если Гарри будет использовать немного песен Тейлор Свифт, он сделает каждый концерт особенным.

Теперь очередь за Тейлор! Интересно, какую песню выберет она?