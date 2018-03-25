Элвин Грей заподозрил украинскую поп-звезду Светлану Лободу в плагиате

Сходство первыми обнаружили поклонники звезды татаро-башкирской эстрады. Якобы, для своего хита Светлана Лобода позаимствовала идею ужина вампира с возлюбленной из популярного клипа Элвина Грея. По их мнению, полного сходства, конечно, нет, клипы становятся похожими лишь в одном моменте вечера: интерьером, посудой, некоторыми эффектами и панорамными съемками с дрона.

Как заявил концертный директор Элвина Грея Андрей Бажура, сам Элвин Грей и его команда пока решают, стоит ли по этому поводу обращаться в суд. Автор видео «Уфтанма» Батыр Галимов судиться не собирается.

«Это никакое не заявление, не обвинение в адрес Лободы, просто мы нашли любопытные сходства — и больше ничего, — заявил он корреспонденту татарстанского издания «БИЗНЕС Online». — А то получается, что мы хотим хайпануть на этой истории, как будто региональный режиссер хочет наехать на российскую звезду… Такого нет. Нам это не нужно».

Сам Батыр Галимов говорит, что за основу клипа взяли картинку из «Сумерек» и, похоже, та же идея пришла в голову режиссеру «Парня». По словам автора, клипом «Уфтанма» они решили привлечь внимание к песне композитора Раиса Ханнанова, которую лет 25 назад еще пел Салават Фатхетдинов.