«У музыканта своя методика тренировок»: Денис Клявер подтягивается на четырех пальцах

Известный певец Денис Клявер показал своим поклонникам в Инстаграме упражнение, которое, по его словам, является частью методики тренировок именно музыкантов. Артист выложил в сеть видеоролик, из которого на примере подтягивания становится понятно, в чем же состоит существенная разница.

Российский эстрадный певец, музыкант, актёр и композитор, еще выступая перед зрителями в составе дуэта «Чай вдвоем», был не прочь продемонстрировать поклонникам свои мышцы. Само собой, такая физическая форма требует много работы и усилий, поэтому артист является завсегдатаем тренажерного зала. Он часто публикует видеоролики в микроблоге и показывает различные упражнения. В одной из последних записей мужчина подтягивается на турнике, правда, не совсем привычным для всех способом. «Клавишу нажать или струну дёрнуть — только на первый взгляд кажется, что это легко. У музыканта своя методика тренировок»

Вид исполнителя, использующего для подтягивания на перекладине только четыре пальца, вызвал бурный восторг у многих его подписчиков. Они принялись забрасывать аккаунт звезды одобрительными отзывами, признавая, что его упражнение под силу сделать далеко не каждому. «Вот это круть! А пальчики не болели потом?» «Вау! Вот это да! Вот это круто! Вы молодец, Денис!» «Ой, как легко и с улыбкой! Браво!» «Да, каждый по-своему тренируется! Я знаю, что борцы шею качают. А вот то, что музыканты пальцы тренируют — для меня открытие…» «Здорово! И не пианисты это могут сделать единицы! Хорошая физическая форма!» «Денис вы не только классный музыкант и певец, но ещё и спортсмен великолепный. Сыновьям нужно ставить папу в пример!» Интересно, что некоторые подписчики Клявера в шутку назвали его тренировку халтурой. Они сделали упор на том, что артист не до конца разгибает руки и полностью не опускается, что, по их мнению, является небольшой недоработкой.

Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver) 19 Мар 2018 в 7:58 PDT А не так давно Денис опубликовал в своем микроблоге снимок, сделанный около открытого бассейна и заявил, что ему такое времяпрепровождение очень даже по душе, несмотря на зиму