5 храбрецов, поставивших на колени саму смерть

Большинство людей проводит свою жизнь достаточно стандартно. Мы работаем, растим детей, покупаем новую машину, заботимся о своем здоровье и беспокоимся по тысяче разных поводов. Увлекательное занятие, именно для этого человек и появился на этой планете. Альтернатива есть. Чтобы не провести свою жизнь в пустых хлопотах, спасая свое тело от простуды, а разум от реальности окружающего мира, нам нужно просто перестать бояться. Взгляните, к примеру, на вот эту пятерку храбрецов, сумевших поставить на колени саму смерть. Боялись ли они? Вряд ли.