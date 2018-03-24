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5 храбрецов, поставивших на колени саму смерть
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5 храбрецов, поставивших на колени саму смерть 

Don't Panic 1 час назад
Большинство людей проводит свою жизнь достаточно стандартно. Мы работаем, растим детей, покупаем новую машину, заботимся о своем здоровье и беспокоимся по тысяче разных поводов. Увлекательное занятие, именно для этого человек и появился на этой планете. Альтернатива есть. Чтобы не провести свою жизнь в пустых хлопотах, спасая свое тело от простуды, а разум от реальности окружающего мира, нам нужно просто перестать бояться. Взгляните, к примеру, на вот эту пятерку храбрецов, сумевших поставить на колени саму смерть. Боялись ли они? Вряд ли.
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