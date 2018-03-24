Коротко и ясно: компактные британские ситкомы, которые стоит посмотреть

Среди британских комедийных сериалов можно найти немало таких, у которых весь сезон состоит из шести-семи эпизодов, а общая длительность не превышает 10 часов. Их можно посмотреть за несколько вечеров, но главное достоинство таких проектов в огромной концентрации шуток, которые в других сериалах размазываются по десяткам серий. Рассказываем о нескольких шоу такого рода.

3 сезона. Общая продолжительность: около 7,5 часов

Этот небольшой ситком начала двухтысячных можно назвать «широко известным в узких кругах». Для кого-то это настоящая легенда, в честь него даже открывают бары, другие же никогда о нём не слышали.

Бернард Блэк ( Дилан Моран ) — закоренелый социопат, любящий выпить и ненавидящий общаться с людьми. Словом, идеальный владелец книжного магазина. Он периодически выгоняет всех посетителей метлой и никогда не разбирает товар. Блэк поддерживает общение только с хозяйкой соседнего магазина Фрэн (Тэмзин Грейг) и почти постоянно пребывает в одиночестве.

Однажды он случайно спасает Мэнни (Билл Бэйли), и тот в благодарность идёт работать в его книжный магазин. По идее он — настоящая находка для владельца: общается с посетителями, приводит дела и книги в порядок. Но социопату-Блэку это вовсе не нужно.

Комедия построена на милых гэгах и общении трёх актёров. И, собственно, больше этому сериалу ничего не нужно. Простейшие истории, иногда уходящие в фантасмагорию и просто нереальное количество шуток на единицу времени.

1 сезон. Общая продолжительность: около 5 часов

Мини-сериал из шести эпизодов привлекает в первую очередь актёрским составом. Главную роль сыграл Хью Лори («Доктор Хаус»), а компанию ему составили Бенедикт Камбербэтч («Шерлок») и Питер Капальди («Доктор Кто»).

Лори играет врача-терапевта Пола Слиппери. Но здесь он совсем не похож на Доктора Хауса, позже прославившего его на весь мир. Он — муж и отец трёх сыновей, рассеянный и неуверенный в себе.

В какой-то момент Пол осознаёт, что с его семейной жизнью что-то не так. С женой они уже не так близки, к тому же она выходит на работу. Сыновья растут и занимаются своими делами. Пол решает как-то освежить отношения с близкими, но ему вечно что-то мешает — то его забывчивость, то коллега с работы, то ещё какие-нибудь обстоятельства.

В лёгкий юмор о семейных отношениях здесь иногда врываются довольно пошлые шутки. Хью Лори ещё не пришёл к образу угрюмого социопата и играет персонажа, похожего на его же Берти Вустера. Ну а последующее восхождение Камбербэтча и Капальди заставляет повнимательнее присмотреться к остальным актёрам сериала.

2 сезона. Общая продолжительность: около 5,5 часов

Советовать этот сериал очень просто. Все, кто любит «Зомби по имени Шон» и прочее совместное творчество Эдгара Райта Саймона Пегга и Ника Фроста, просто обязаны посмотреть его, поскольку их сотрудничество началось именно со Spaced.

По сюжету это типичный ситком: только что познакомившиеся Тим (Саймон Пегг) и Дэйзи (Джессика Стивенсон) выдают себя за парочку, чтобы было проще снять жильё. И вот они уже обитают в доме со странными соседями вроде экспрессивного художника Брайана, с которым заигрывает домовладелица Марша. Постепенно у новых знакомых и правда возникают романтические чувства друг к другу.

Возможно, сериал так бы и затерялся среди множества других подобных историй, если бы не участие Эдгара Райта. Большинство ситкомов построены исключительно на забавных ситуациях и текстовых шутках. Но здесь Райт использует приём, который позже и принёс ему мировую славу. Сериал снят с резкими драматическими переходами, идеально совпадающими с музыкальным сопровождением. А вполне обычные сюжеты внезапно переходят в фантасмагорию. В общем, это такой прообраз трилогии «Кровь и мороженое».

Но самое главное, в каждом эпизоде Spaced множество отсылок к фантастике, ужасам, комиксам и прочим элемента поп-культуры. И если девочки-близнецы из «Сияния» считываются легко, то сцену в духе «Космической одиссеи 2001 года», снятую из глубин холодильника, заметят не все.

2 сезона. Общая продолжительность: около 5,5 часов

Небольшой сериал о паре пожилых геев. Он почти целиком снят в нескольких помещениях, но зато в кадре тут появляются настоящие мировые легенды. Иэн Маккеллен играет Фредди — престарелого актёра. Он гордится своими заслугами, хотя на самом деле буквально пару раз засветился в эпизодических ролях в популярных сериалах.

Дерек Джекоби играет его спутника жизни — Стюарта. Он по большей части занимается домом и вот уже 48 лет не решается рассказать маме про свои отношения с Фредди. Эта парочка постоянно ругается, но, конечно же, они жить друг без друга не могут. К ним иногда заходят несколько друзей, с которыми они тоже постоянно ссорятся и спорят: престарелая нимфоманка Вайолет (Фрэнсис де ла Тур), страдающая провалами в памяти Пенелопа (Марша Уоррен) и ворчливый Мейсон ( Филип Восс ) — брат Фредди.

Сюжет начинается с того, что в одну из соседних квартир въезжает молодой сосед Эш ( Иван Реон ), который вносит свежую волну в общение древних друзей. С ним сразу начинают заигрывать Фредди и Вайолет, а сам Эш нередко попадает в неудобные ситуации — то из-за новой девушки, то из-за работы. Но несмотря на огромную разницу в возрасте, вся компания умудряется по-настоящему подружиться.

В сериале очень удачно смешан пафосный британский юмор на грани откровенного позёрства и шутки за гранью, что вдвойне забавно выглядит в устах таких актёров, как Маккеллен и Марша Уоррен.

Первый сезон смотрится на одном дыхании, тем более, что там всего шесть серий. Но если покажется, что во втором юмор чуть слабее — достаточно дождаться эпизода, где Фредди появляется на танцах в костюме кота. Дальше всё снова отлично.

К сожалению, Vicious прожил всего два сезона, после чего был закрыт. Но авторам хотя бы дали возможность снять 40-минутное прощание.

3 сезона. Общая продолжительность: около 8 часов

Мало у кого повернётся язык назвать этот сериал «историческим». Конечно, действие происходит в древнем Риме, но авторы вряд ли хоть на пару минут задумывались о правдоподобности. Это сериал о молодёжи и сексе, то есть о темах, актуальных во все времена. Главные герои: друзья Маркус ( Том Розенталь ) и Стилакс (Джоэль Фрай). Они относятся к низшим сословиям.

В современном мире главные герои были бы офисным плантконом: Маркус работает писарем, а Стилакс — шредером, и оба они вечно мечтают о девушках и сексе. Добавляет огня в сюжет низкорослый и нелепый раб Маркуса по имени Грумио ( Райан Сэмпсон ), который хочет только разбогатеть и бездельничать, но в первую очередь — поесть.

В начале сериала по соседству с друзьями селится симпатичная, но недалёкая девушка Синтия со своей остроумной служанкой Метеллой. Скромный Маркус, конечно, влюбляется в неё, но та настроена на дружбу. Тем более, что герой совершает все возможные ошибки начинающего ухажёра.

В целом, «Плебеи» смешат постоянными аналогиями с современным миром. Например, порно здесь представлено в виде картинок на вазах, а Стилакс получает права на управление колесницей. И, разумеется, на первом месте бесконечные шутки о сексе и половых органах. Что удивительно, чаще всего смешные.

В апреле у «Плебеев» выходит четвёртый сезон, но уже без Джоэля Фрая. А параллельно Сет Роген взялся за разработку американской версии сериала.

1 сезон. Общая продолжительность: около 3 часов

Этот сериал, конечно, чуть ближе к историческим реалиям, чем «Плебеи». Но всё равно ситком скорее придерживается условных соответствий, чем фактов. Но здесь это и неважно. Это история о друзьях, которые вроде бы действительно двигают медицину вперёд. Но из-за закостенелости людей им приходится постоянно выдумывать какие-то уловки (поэтому название Quacks можно трактовать и как «медики», и как «шарлатаны»).

Да и сами они, конечно, не образец морали. Например, Джон просто любит баловаться всеми возможными наркотическими веществами, вот и изобретает подспудно анестезию. А скромный Уильям в какой-то момент увлекается Кэролайн.

Сказать, что здесь много грубых шуток — не сказать ничего. Хирургия, смерть, наркотики, оргии — вот центральные темы для юмора в Quacks. И всё это в антураже непарадной Британии 19 века, да ещё и с историческими личностями вроде Флоренс Найтингейл и Чарльза Диккенса

3 сезона. Общая длительность: около 10 часов

Этот сериал, наверное, можно назвать зеркальным отражением «Книжного магазина Блэка». Главная героиня Миранда ( Миранда Харт ): громкая и эмоциональная женщина ростом 185 сантиметров, которую регулярно называют мужчиной. А ещё она работает в магазине приколов.

Разумеется, она ищет себе мужа. Точнее, сама Миранда не то, чтобы сильно рвётся в брак, но вот её мама готова отдать дочь буквально за первого встречного. К тому же, все подруги выходят замуж, да и мужчина, по которому она годами сохнет, внезапно устроился работать шеф-поваром в соседний ресторан.

Тут на первом месте комедийный талант Миранды Харт. Её персонаж обладает суперспособностью выглядеть нелепо, причём половина ситуаций обязательно связана с замужеством или рождением детей. Плюс, в «Миранде» вовсю используется разрушение четвертой стены. Героиня регулярно сама комментирует происходящее на экране.

5 сезонов. Общая продолжительность: около 20 часов

Этот сериал отличается от всех остальных и по длительности, и по жанру, и даже по стране производства. Но не включить его в подборку невозможно, поскольку «Эпизоды» показывают, что происходит с британскими сериалами, когда их пытаются переснять в США.

Семейная пара Шон и Беверли (Тэмзин Грег и Стивен Мэнгэн) — авторы британского ситкома «Парни Лаймана». Их приглашают в Голливуд поучаствовать в создании американской версии шоу.

Довольно быстро ремейк превращается из истории директора частной школы в ситком про тренера и хоккейную команду. На главную роль приглашают Мэтта Леблана (его играет, разумеется, Мэтт Леблан), который со времён сериала «Друзья» так ничего и не добился, да и талантливее не стал.

В первых сезонах «Эпизодов» в деталях показано, что происходит с британскими сериалами в Голливуде: тонкий юмор исчезает, а внимание зрителей больше акцентируют на приглашённой актрисе с силиконовой грудью, чем на сюжете.

В «Эпизодах» интересно смотреть не только на отличных актёров, но и на изнанку шоу-бизнеса и на процесс создания сериалов и телешоу, когда творчество и юмор неизбежно уступают место конвейерному производству. Именно этого удалось избежать всем проектам, перечисленным в этом списке, и потому их так приятно и весело смотреть.

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