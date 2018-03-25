Род Стюарт назвал прощальный тур Элтона Джона «не рок-н-роллом»

Род Стюарт заявил, что не верит в прощальные туры. «Если решу уйти на покой, то точно не стану заявлять об этом во всеуслышание. Я просто тихо уйду», — сказал британский певец. Он сказал, что отправил Элтону Джону письмо с вопросом: «Что, опять, приятель?» — однако не получил ответа.

Элтон Джон, объявивший в феврале о прекращении гастрольной деятельности после 50 лет на сцене, никак не отреагировал на этот комментарий. Ранее он уже заявлял о намерении оставить сцену, это произошло в 1977 году.