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Род Стюарт назвал прощальный тур Элтона Джона «не рок-н-роллом»
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Род Стюарт назвал прощальный тур Элтона Джона «не рок-н-роллом» 

BFM.RU 1 час назад
Британский музыкант Род Стюарт раскритиковал своего коллегу по цеху Элтона Джона после того, как он объявил о прекращении гастрольных туров. Это, по словам Стюарта, похоже на попытку продать побольше билетов и противоречит традициям рок-н-ролла, передает Русская служба BBC.
Род Стюарт заявил, что не верит в прощальные туры. «Если решу уйти на покой, то точно не стану заявлять об этом во всеуслышание. Я просто тихо уйду», — сказал британский певец. Он сказал, что отправил Элтону Джону письмо с вопросом: «Что, опять, приятель?» — однако не получил ответа.
Элтон Джон, объявивший в феврале о прекращении гастрольной деятельности после 50 лет на сцене, никак не отреагировал на этот комментарий. Ранее он уже заявлял о намерении оставить сцену, это произошло в 1977 году.
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