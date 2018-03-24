Род Стюарт посоветовал Элтону Джону «просто исчезнуть»

Знаменитый британский музыкант Род Стюарт раскритиковал планы завершения карьеры не менее известного исполнителя Элтона Джона . Сэр Элтон Джон намерен устроить трехлетний прощальный тур по всему миру из более чем 300 концертных выступлений. 25 марта этого года сэру Элтону исполнится 71 год.

Как заявил Стюарт, многолетние гастроли — «это никакой не рок-н-ролл». Стюарт считает, что Джон просто хочет заработать на продаже билетов. «Это нечестно. Если бы я уходил на покой, то не делал бы никаких объявлений, а просто исчез бы», — сказал он.