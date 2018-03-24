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Все пострадавшие волоколамские школьники выписаны из стационара
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Все пострадавшие волоколамские школьники выписаны из стационара 

РИА «ФедералПресс» 10 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Все дети, госпитализированные на диагностическое обследование, а их было 11, на данный момент выписаны из стационара и находятся дома. Патологии нет, дети находятся на динамическом наблюдении», — заявил прессе представитель здравоохранения, отметив при этом, что анализы на токсикологию оказались отрицательными.
По мнению, Маркова, массовое обращение волоколамцев могло быть связано с различными причинами, в том числе с ОРВИ или аллергией. Поэтому было принято решение о проведении в Волоколамском районе Московской области дополнительной масштабной диспансеризации.
«Мы проведем диспансеризацию всего детского населения Волоколамска и взрослого населения. Хотим провести дополнительную диспансеризацию. С понедельника хотим школьниками заняться. Это месяца два-три при такой поточности», — пояснил Марков.
Напомним, что 21 марта стало известно о массовом отравлении жителей Волоколамска, среди обратившихся за помощью было 76 школьников. Шестеро из них были госпитализированы, по данным властей, из-за сопутствующих заболеваний и обострения хронических явлений. Основной версией массового отравления являются выбросы вредных веществ с мусорного полигона «Ядрово».
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