«Хотя бы текст выучили»: Эвелина Блёданс станцевала под новый хит Киркорова

Эвелина Блёданс , пребывая в Израиле, вслед за другими звездами шоу-бизнеса уделила внимание нашумевшему хиту Филиппа Киркорова . Она станцевала на улице Тель-Авива и спела песню «Цвет настроения синий».

Находясь в Израиле, Эвелина Блёданс решила пройтись по ярко освещенным солнечными лучами улицам, ведь в Москве этого сейчас так не хватает. Видимо, это подняло ей настроение, и она поделилась им с подписчиками своего Инстаграма, спев хит Филиппа Киркорова. Женщина, облаченная в синюю одежду, начала петь песню «Цвет настроения синий» и подходить к синим предметам. Артистку так порадовало изобилие синего цвета вокруг, что она без стеснения ходила среди людей, напевая популярную в России, и возможно даже уже в Израиле, музыкальную композицию.

Подписчики посмеялись над Блёданс и оценили её чувство юмора. Однако некоторых возмутило, что женщина не соизволила выучить текст, прежде чем петь для многотысячной аудитории. Кроме того, они посчитали неприятным момент, в котором Эвелина ухватилась за урну для мусора. В общем, интернет-пользователи указали артистке на ошибки и попросили больше их не допускать. «Зачем урну-то трогать?» «Вы бы хотя бы сначала текст выучили» «Татара тара… а почитать текст никак нельзя было перед сьемкой?» «Веселая Эвелиночка, не слушайте этих злых» «Филиппу надо вас в клип брать!»

Да и вообще, по всей видимости, с детства Эвелина Блёданс мечтала стать певицей. Такие выводы сделали подписчики артистки, которые часто видят в её микроблоге, как она поет. На этот раз женщина снова спела песню, снимая себя на камеру, и фолловеры признались, что считают исполнение не самым лучшим.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 23 Мар 2018 в 3:05 PDT