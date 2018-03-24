Александр Кибовский: Мы ставим рекорды посещаемости

Какие сюрпризы подготовили организаторы Московского культурного и как развивается культурная жизнь в столице, «ВМ» рассказал глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский

— Александр Владимирович, какие основные сюрпризы ждут посетителей?

— Программа у нас очень живая. Есть вещи, которые я бы порекомендовал москвичам посетить. Например, у нас предполагается встреча с Владимиром Познером . Причем в данном случае вопрос, который он будет обсуждать, коснется именно творческих составляющих. Еще одно событие — творческая встреча с Михаилом Михайловичем Жванецким . Те, кто был в прошлом году, знают, что был аншлаг.

Он, в общем-то, всегда собирает большое количество зрителей. Это человек совершенно другого уровня, его энергетика потрясающая. А то, что эта встреча пройдет еще и с участием Романа Карцева , не оставляет никаких сомнений в том, что многие горожане придут на нее.

— О чем же будут говорить Михаил Жванецкий и Роман Карцев?

— Для нас самих это большой сюрприз. Мы точно знаем, что есть сцена и время выступления. А о чем оно будет, узнаем вместе со зрителями.

— Что еще стоит посетить?

— Конечно, с учетом того, что в этом году мы отмечаем 80-летний юбилей Владимира Высоцкого, посетить программу «Дороги Высоцкого», в которой примут участие его сын Никита Владимирович и известный актер Александр Домогаров . Конечно, нет сомнений, что будет большой ажиотаж на концерт Хора Турецкого. Для тех, кто не сможет попасть в зал из-за большого количество народа, мы установили специальные экраны как внутри Манежа, так и снаружи. Надеюсь, погода будет хорошая, их выступление можно будет посмотреть прямо на улице.

Лично для меня очень интересно, как получится в итоге проект «Дар бесценный». Это отдельный стенд на форуме, который посвящен Илье Сергеевичу Глазунову . Для нас, для Москвы, стало неожиданностью, что после своей смерти он часть своей уникальной коллекции завещал городу.

Причем это было сделано, как выяснилось, задолго до его ухода. То есть он это четко спланировал. И это действительно шедевры! Стоит учесть, что этот дар был совершен уже вдобавок к тому, что он подарил столице ранее. То, что он это совершил, для меня очень важный штрих в биографии этого человека, с которым я имел честь быть знаком.

Также мы почти в последний момент внесли изменения в застройку, чтобы посвятить отдельный стенд Олегу Павловичу Табакову . Мы этого, конечно, не планировали, но в связи с его трагическим уходом обязательно решили это сделать. Все, кто захочет отдать дань памяти этому выдающемуся человеку, смогут посмотреть программу, которую мы проработали вместе с «Табакеркой», колледжем и МХТ им. Чехова. Также мы разместим на стенде книги, в которых каждый сможет оставить свои слова соболезнования родным, близким и всем, кто знал Олега Павловича. У нас, кстати, в сети кинотеатров «Москино» прошел день показа фильмов с участием Табакова. Посмотреть кинокартины с этим актером можно было совершенно бесплатно.

— В рамках форума будет и театральная часть «Ночь театров». Что покажут зрителям?

— Открытие начнется 24 марта в девять вечера. Оно пройдет в Манеже. Там же запланирована насыщенная программа, которая продлится почти до трех часов ночи. Параллельно с этим почти в 60 театрах города будет организована своя программа. Например, в Театре Табакова в большом репетиционном зале сцены на Сухаревской пройдет показ документального фильма «Семейное дело. Театр Табакова». В Московском музыкальном театре «Геликон-опера» состоится концерт «Любитель оперы», в Мастерской Петра Фоменко пройдет экскурсия по закулисью новой сцены.

На мой взгляд, эта часть форума пользуется очень большой популярностью, потому что люди приходят и могут за один раз увидеть большое количество театров, выбрать для себя то, что нравится больше.

— Какое значение форум имеет для Москвы?

— В этом году он пройдет уже в третий раз. Раньше в столице была Выставка достижений народного хозяйства. Сейчас у нас есть ВДНХ. Культурный форум — это своего рода смотр наших достижений в этой области и возможность пообщаться, обменяться опытом. На мой взгляд, это главная площадка для демонстрации того, как в действительности живет культура в нашей столице.

— Есть ли видимые результаты по итогам уже прошедших форумов?

— Конечно. Мы дали нашим учреждениям культуры, библиотекам, домам культуры, музыкальным школам возможность показать, что они сегодня являются активными драйверами и выходят из формата сарафанного радио. Ведь раньше их аудитория состояла из тех, кто случайно услышал от знакомых. Но это не формат XXI века. Мы дали им возможность показать себя. Те, кто придет на форум, увидят, что каждое учреждение культуры подготовило свою программу. Стенды будут работать все три дня с утра до вечера. По опыту прошлого года мы видим, что сотни и даже тысячи людей записываются в библиотеки, школы искусств по месту жительства. Таким образом мы серьезным образом расширяем аудиторию. И многие приезжают, например, из Зеленограда и узнают, у них там есть прекрасный культурный центр. В том числе мы таким образом преодолеваем массу стереотипов.

— Будут ли на форуме мероприятия для тех, кто профессионально интересуется сферой культуры и искусства?

— У нас программа разделена на две части — деловую и массовую. Для тех, кто работает в учреждениях культуры города, будут встречи с финансовыми службами, различные мастер-классы по привлечению посетителей. Обсуждаться будут и такие вопросы, как кадровое и трудовое право. Эти темы не заинтересуют простых граждан, но, безусловно, будут интересны узкой аудитории, которая тоже ежегодно с большим удовольствием посещает наш форум. Остальная часть программы более доступная. Она нацелена на то, чтобы как можно больше москвичей узнали, что есть в их районе, рядом с домом, какие культурные события происходят в течение года.

Люди приходят, им интересно. Между прочим, именно Культурному форуму принадлежит рекорд по посещаемости Манежа — 24,5 тысячи человек не смогло собрать еще ни одно другое событие. И это тема культуры, а не шубы, мед или что-то другое.

— Как меняется культурная карта столицы?

— Она становится более разнообразной. Помимо государственных учреждений появляются региональные и частные. Москва, конечно, является крупнейшим культурным мегаполисом нашей страны.

Ежедневно в городе в среднем проходит 270 событий. И нет ничего удивительного в том, что 72 процента российской ленты новостей по теме культуры занимают мероприятия столицы. Не зря мы входим в Культурную ассоциацию мегаполисов мира.

— Много ли москвичей участвуют в этих мероприятиях?

— Культурные события стали неотъемлемой частью жизни горожан. Порядка миллиона человек регулярно посещают парки, кинотеатры, музеи. А в год наши культурные учреждения посещают 67 миллионов раз. И это без учета парков. То есть в среднем на одного москвича в год приходится пять посещений. По этим показателям мы находимся на уровне Европы, а некоторые города даже опережаем.

— А в ночное время суток культура города спит?

— Нет, у нас ежегодно и даже несколько раз в год проходят различные ночные акции. Например, «Ночь в музее», «Ночь театров», «Ночь кино», «Ночь на катке». Кстати, в этом году ночное мероприятие на катке прошло с большим успехом. В прошлом году его посетили 11 тысяч, а в этом году уже 47 тысяч человек. Поскольку акция в этом году была 8 марта, многие молодые люди воспользовались возможностью и пришли вместе с девушками, проведя вечер в такой романтической обстановке. Отмечу, что все эти акции пройдут и в этом году тоже. Их программу можно будет узнать на культурном форуме.

— Развлекательные мероприятия популярны. А что насчет более серьезных аспектов культуры? Насколько востребованы библиотеки, которые за последнее время поменяли формат работы?

— Москвичи стали чаще посещать читальные залы. В библиотеки их привлекают не только книги, но и различные мероприятия, которые проходят там. Это и мастер-классы, и семинары. Кроме того, получить нужную книгу в библиотеке стало проще. Многие учреждения имеют электронный каталог.

— Большой популярностью пользуется проект «Списанные книги». Вы уже все их раздали?

Льва Николаевича Толстого. — Нет, конечно. Это процесс регулярный. Вот недавно у нас была еще одна партия, и ее уже тоже всю разобрали. Сейчас готовим уже следующую. Это непростая процедура: чтобы списать книгу, необходимо комиссионное обследование, признание. Мы, конечно, не отдаем какие-то раритетные издания, это книги советской массовой печати, которыми снабжали библиотеки, поскольку там должен был быть определенный набор русских классиков. У нас, кстати, есть свой, хоть и необъективный, рейтинг книг, которые в рамках этого проекта пользуются большой популярностью. И в этот топ-10 входят русские классики. С большой охотой наши молодые люди забирают и Александра Сергеевича Пушкина, Михаила Юрьевича Лермонтова

— А как можно получить списанную книгу?

— Нужно зарегистрироваться на сайте списанные книги.рф. Там все очень удобно и просто. Можно посмотреть список книг, распределив их по названию, по автору, по тематике. Можно даже узнать, что есть в библиотеке рядом с вашим домом. Выбрав понравившуюся книгу, вы ее бронируете, получаете номер и в течение 3–4 дней можете приехать и забрать. У нас с момента старта проекта портал посетили 7,5 миллиона раз. И это, конечно, говорит о том, что востребована история.

— А правда ли, что в столице крупнейшая сеть детского образования в сфере культуры и искусства?

— Да, это так. И мы можем этим гордиться не меньше, чем своими спортивными достижениями. У нас порядка 150 школ искусств работают в городе. И их ученики побеждают во многих международных конкурсах. Например, на хоровых конкурсах мы берем все призовые места. Даже в Испании в прошлом году завоевали первое место в номинации по дизайну, хотя раньше в этом направлении никогда не выделялись. В прошлом году, 1 сентября, стартовал общегородской проект «Музеи — детям», благодаря которому все школьники Москвы получили возможность посещать музеи абсолютно бесплатно. А педагоги теперь могут сами вести занятия в музеях. Раньше это делали только экскурсоводы.

— Все эти школы — платные?

— У нас 95 процентов всех учащихся учатся на бюджетной основе. Такого нет нигде в мире! Для сравнения — в Лондоне всего семь музыкальных школ, и все они частные. В прошлом году мы проводили Саммит культурных мегаполисов мира, и наши объемы потрясли зарубежных коллег. Мы понимаем, что эти дети будут не только в числе деятелей культуры и искусства через несколько лет, но и станут самой искушенной аудиторией. Кстати, мы сейчас полностью обновляем музыкальные школы в рамках программы «Искусство — детям». На это выделено порядка 11 миллиардов рублей. Многие школы уже давно требуют ремонта. Мы локально их обновляли, но так системно это не было.

— О программах школ можно будет узнать на форуме?

— Обязательно! У нас для них сделана отдельная зона по административным округам. Можно будет узнать, как записаться, какие документы нужны, какие есть направления.

СПРАВКА

Александр Владимирович Кибовский родился 15 ноября 1973 года в Москве. В 1995 году окончил Московский государственный историко-архивный институт (ныне РГГУ). С 10 марта 2015 года возглавляет столичный Департамент культуры. Имеет несколько государственных наград, среди которых почетная грамота президента РФ, орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Интересный факт: в 2004–2008 годах преподавал историю военного костюма в Школе-студии МХАТа.

ЦИФРЫ

500 учреждений культуры Москвы принимают участие в форуме. У каждого из них своя программа. Участие для гостей Манежа бесплатное.

800 мероприятий пройдут в рамках культурного форума. Из них более 500 — это мастер-классы для детей и взрослых.

400 творческих встреч запланировано на Московском культурном форуме. Гостей ждут встречи с писателями, актерами театра и кино, автограф-сессии с артистами.

70 заметных культурных мероприятий ежедневно проходят в российской столице. В них участвуют музеи, театры, кинозалы, библиотеки и другие культурные учреждения.