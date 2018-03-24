Дэн Хармон прояснил свой твит, который СМИ приняли за новость о проблемах «Рика и Морти»

У сериала всё в порядке.

19 марта в западных и российских СМИ широко разошлась новость о том, что у «Рика и Морти» якобы возникли проблемы — канал Cartoon Network всё ещё не продлил сериал на четвёртый сезон.

Тогда же DTF пояснял, что твит Дэна Хармона, ставший поводом для написания многочисленных материалов, попросту неправильно поняли.

Спустя несколько дней сам автор «Рика и Морти» в подкасте SModcast пояснил, что с сериалом всё в порядке.

Мы не работаем над «Риком и Морти» не потому, что я решил, что мне больше не нужно производить на вас впечатление. Реальная причина — маленькая штука, которая называется переговоры об условиях контракта. Они в этот раз усложнились.

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Как отмечает портал io9, в третьем сезоне «Рик и Морти» стал глобальным культурным феноменом, так что агенты Хармона, скорее всего, потребовали увеличить гонорар. Чаще всего именно утверждение суммы, которая всех устроит, становится причиной длинных переговоров.

Финал третьего сезона «Рика и Морти» поставил абсолютный рейтинговый рекорд для канала Cartoon Network, так что стороны наверняка ударят по рукам.

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