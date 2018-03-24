Reddit выбрал лучшего злодея MCU

В голосовании участвовали как злодей с большого экрана, так и с ТВ шоу.

Голосование началось 13 дней назад в сабреддите r/marvelstudios. Пользователям предложили выбрать лучшего из посеянной пары. Стоит заметить, что злодеев сводил рэндом, который составлял интересные пары уже на начальных раундах схватки.

По итогам голосования победителем вышел Киллгрейв из сериала «Джессика Джонс». Вторым к финишу пришел Стервятник из нового «Человека-Паука: Возвращение домой». Третье место поделили между собой агент Уорд из сериала «Агенты Щ. И. Т» и Киллмонгер из «Черной пантеры».

Итоговая сетка голосования. Оригинал изображения https://i.imgur.com/kRK9kSL.jpg Ссылка на источник https://www.reddit.com/r/marvelstudios/comments/86421d/kilgrave_is_the_best_mcu_villain_according_to/