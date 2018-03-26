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В Приморье у детей-сирот могут появиться компенсации за аренду жилья
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В Приморье у детей-сирот могут появиться компенсации за аренду жилья 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Законопроект о компенсации расходов на аренду жилья детям-сиротам, которые стоят в очереди на получение квартир в Приморье, рассмотрели на комитете Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан в среду, 21 марта.
Разработанный по поручению врио Губернатора Приморского края Андрея Тарасенко проект закона о компенсации расходов на аренду жилья детям-сиротам, представители профильного комитета одобрили в первом чтении.
Отметим, что ко второму чтению будут внесены поправки, касающиеся суммы компенсации и порядка ее получения, с учетом озвученных предложений комитета.
Напомним, предложенный проект закона предусматривает ежемесячную компенсацию расходов за съем жилья в регионе за счет средств краевого бюджета. Претендовать на ее получение смогут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Добавим, вопрос с обеспечением жильем детей-сирот в Приморье стоит достаточно остро. Врио Губернатора края Андрей Тарасенко в первые же дни после назначения на должность главы региона обратил внимание на эту проблему.
«Купить жилье на вторичном рынке практически невозможно — квартиры по метражу не подходят под условия госзадания. Поэтому принято решение выплачивать компенсации из краевого бюджета за съем жилья до момента, пока не будет предоставлена квартира», — заявил глава региона.
После рассмотрения законопроекта профильным комитетом он будет представлен депутатам на голосование на очередном заседании Законодательного Собрания Приморья.
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