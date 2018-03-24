Причуды богатых: какие парки строили для крепостных

В прошлые столетия немало находилось состоятельных людей, которые «тешили других», «угощали и развлекали» простой народ. Одни делали это, чтобы удовлетворить собственное тщеславие, другие — от скуки, третьи — из чистых помыслов в тайной надежде усилить народную любовь.

Царский жест

Традиция угощать простой народ обычно соблюдалась в дни коронации. В XVIII веке выпить и поесть за здоровье нового царя могли в Кремле, где высоко били винные фонтаны, а на вертелах крутились бараньи туши.

В XIX веке раздача «царской милости» переместилась на Девичье или Ходынское поле. Там для народа устраивались гулянья, и у каждого был шанс получить одну из брошенных в толпу монет или помять бока в давке за «царский гостинец».

Бывало, что щедро кормили и поили простой люд и знатные вельможи. Вспоминается грандиозный приём графа Потёмкина в Таврическом дворце — по официальной версии, по случаю взятия Измаила в 1791 году, по слухам — как повод вернуть расположение императрицы.

Конечно, горожан за столы во дворце не усадили (места за ними заняли три тысячи приглашённых дворян), да и полюбоваться фонтанами с лавандовой водой зеваки не смогли. Зато многим удалось вдоволь напиться вина и наестся за столами, которые граф распорядился выставить рядом с дворцом.

Праздник поневоле

Многие дворяне, осевшие после отставки в собственных загородных имениях, находили утешение в новых хобби или хлопотах по хозяйству, а если кручина уж сильно наваливалась, то устраивали внеплановые праздники для крепостных.

Так, отставной генерал Степан Апраксин в начале XIX века прослыл радушным хлебосолом, но веселиться в собственном кругу барину, порой, надоедало. В любой из дней крестьяне могли услышать оглушительную барабанную дробь. Это означало только одно — бросай любое дело и беги к барскому дому. У хозяина сегодня праздник!

На улицу выкатывались бочки с пивом и вином из личных погребов Степана Степановича, и барин приказывал: «Гуляют все!». Возражений не следовало.

Парк чудес купца Ганина

Находились среди русских богачей и те, кто считал своим долгом не устраивать эпизодические народные гулянья, а создать такое место, в которое все желающие могли приходить в любое время, чтобы «насладиться изяществом».

На рубеже XVIII-XIX веков особенной популярностью у простых петербуржцев пользовался сад купца Ганина. Прогуляться по нему можно было как в праздничный, так и в будний день.

Бродить по саду можно было часами, ведь хозяин собрал в нём всё, что было характерно для обстановки имений и парковых пространств состоятельных современников. Правда, каждый объект больше походил на карикатуру.

Были здесь храмы и павильоны, водопады и фонтаны, пруды с кораблями, бастионы и крепости с пушками и фигурками солдат. Библейские сюжеты соседствовали с бюстами греческих мудрецов и языческих идолов. А в глубине сада размещался «зверинец» — картонные трафареты экзотических животных в полную величину.

Табличка у входа в парк сообщала, кому доступ разрешён: добрым, правдивым, честным, без собак.

Кусковские гуляния

В конце XVIII века не только вся Москва, но и ближайшая округа по четвергам и воскресеньям с мая по август спешила на гулянья к графу Петру Шереметеву в его имение Кусково.

Высокого чина или специального приглашения не требовалось. Вход был свободным и для дворян, и для крестьян. Главное — одеться поприличнее и вести себя достойно. Хозяин разрешал «веселиться, как кому угодно», и одним днём гуляние обычно не ограничивались.

В саду не умолкал оркестр, по кусковскому пруду плавно скользила венецианская гондола с довольными гостями. Лица благородного сословия могли оценить домашний спектакль одного из трёх крепостных театров Шереметева.

Для народа в саду были установлены карусели и качели. Хочешь, в кегли поиграй, а хочешь — предайся другой «сельской потехе». Даже экзотические фрукты из собственных оранжерей граф для гостей не жалел.

Сенокос на Яузе

Ждал народ и праздников от графа Разумовского, который приглашал всех желающих на берег Яузы всё лето. Разумовский парк соединился с парком соседа Демидова, который также был свободно открыт для публики. Гости могли часами прогуливаться по бесконечным тенистым аллеям, наслаждаясь красотами и ароматами экзотических цветов под аккомпанемент оркестра. Бесплатные угощения дополняли приятную обстановку.

Приехавшие в гости к Разумовскому в июле оказывались на стилизованном празднике сенокоса. Румяные крестьянские парни в расшитых рубахах устраивали показательные соревнования по кошению травы, а завершался сенокос традиционными хороводами и песнями.

Воскресенье в Нескучном саду

Когда граф Алексей Орлов закончил службу и осел в Первопрестольной, он не лишился свойственных его натуре азарта и широты души. Его персона по-прежнему привлекала внимание горожан. Он первым устроил прямо перед домом публичный ипподром, самолично участвуя в скачках на своих же «орловских» рысаках.

Орлов не пропускал кулачных боев на льду Москвы-реки и первым ввёл моду на цыганщину — во всех его народных праздниках участвовали не только собственные песельники, но и приглашённый хор цыган.

В начале XIX века в орловское имение (сегодня на его месте расположена северная часть Нескучного сада) съезжалась «всяко прилично одетая публика», в том числе и крестьяне. Не пускали на праздник только нищих, которых Орлов не обделял вниманием во время выездов, швыряя направо и налево пригоршни серебра.

Народные праздники устраивались каждое воскресенье на протяжении всего лета. Волшебные звуки графского оркестра, яркие фейерверки, конные соревнования, театральные постановки на сцене Зеленого театра, душераздирающие романсы цыганского табора — такое воскресенье надолго оставалось в памяти гостей, которые не уставали расхваливать хлебосольного хозяина.

Традиция Первомая

В мае граница Ширяева поля и Сокольнической рощи превращалась в центр народных гуляний. Традицию организовывать Первомайский праздник заложил московский вице-губернатор князь Дмитрий Голицын . Именно он сделал это гулянье общенародным на официальном уровне.

Школяры и студенты прекращали занятия, рабочие не шли на фабрику, купцы запирали лавки, чтобы вместе со всеми «пойти на май». По словам современников, это был истинно всенародный праздник, на котором веселились «кто как умел»: и господа, и дворовые, и купцы, и солдаты, и магнаты, и рабочие.

Накануне Первомая на поле появлялись обязательные атрибуты гулянья — карусели и качели, балаганы и лавки с угощениями. Народ приходил не только развлечься, но и поглазеть на представителей богатой и родовитой аристократии.

В некоторые годы таких съезжалось «до трёх тысяч экипажей». После фейерверка дворяне покидали праздник, а простой народ «догуливал».

В Сокольнической роще на Первомай полагалось обязательно устроить посиделки и испить чая из собственного самовара. Ставили его прямо на траве, тут же рассаживались вокруг и чаевничали, пока не надоест.

Позже предприимчивые жители близ Сокольников начали сдавать в аренду не только самовар, чтобы гостям не приходилось переть его из дома, но и чтобы обустраивать на полянках «самоварницы», где можно было попить готового чая. Правда, следование традиции выливалось в кругленькую сумму.