Скончалась победительница первого «Евровидения» Лиз Ассия

В больнице швейцарского цюриха на 95-м году жизни умерла победительница первого конкурса «Евровидение» Лиз Ассия. Об этом сообщает издание Metro.

Популярность певице принесла победа на конкурсе «Евровидение» 1956 года, где она выступила с песней Refrain. Потом Ассия представляла Швейцарию еще в 1957 и 1958 годах.

Певица родилась в 1924 году и была младшей из 12 детей в семье. Свою сценическую карьеру начинала как танцовщица, а впервые спела со сцены в 1940 году.

В последние годы жизни Лиз Ассия принимала участие в различных мероприятиях, посвященных «Евровидению». В частности, была почетным гостем на конкурсе в Баку в 2012 году.

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