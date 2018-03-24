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Умерла первая победительница «Евровидения»
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Умерла первая победительница «Евровидения»
Газета.Ru
30 минут назад
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Газета.Ru
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В Швейцарии умерла победительница первого конкурса «Евровидение» Лиз Ассия, сообщает
газета Metro
.
Ассия скончалась в больнице в Цюрихе на 95-м году жизни.
Лиз Ассия победила на «Евровидении» в 1956 году с песней Refrain.
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