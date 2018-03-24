Умерла первая победительница «Евровидения»

В Швейцарии умерла победительница первого конкурса «Евровидение» Лиз Ассия, сообщает газета Metro

Ассия скончалась в больнице в Цюрихе на 95-м году жизни.

Лиз Ассия победила на «Евровидении» в 1956 году с песней Refrain.