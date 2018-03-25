Работники Минкульта будут выписывать штрафы за публикацию опасной для детей информации 

Правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы законопроект, согласно которому должностные лица Минкульта могут наделить полномочиями составлять протоколы об административных делах за нарушение требований законодательства о защите детей от вредоносной информации.
Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты». Соответствующие поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.
Необходимость изменений в кабмине объяснили тем, что сейчас сфера исполнительских искусств отнесена к компетенции Минкульта. В рамках своих полномочий ведомство должно следить за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В том числе министерство должно реагировать на обращения граждан, сообщающих о нарушениях в данной сфере.
Вместе с тем сейчас Минкульт лишён возможности оперативно реагировать на поступающую информацию, поскольку у ведомства по закону нет возможности составлять протоколы об административных правонарушениях и направлять их в суд.
Таким образом, отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан «в целях устранения имеющегося пробела в законодательстве, регулирующем сферу защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».