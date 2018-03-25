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Работники Минкульта будут выписывать штрафы за публикацию опасной для детей информации
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Работники Минкульта будут выписывать штрафы за публикацию опасной для детей информации 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы законопроект, согласно которому должностные лица Минкульта могут наделить полномочиями составлять протоколы об административных делах за нарушение требований законодательства о защите детей от вредоносной информации.
Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты». Соответствующие поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.
Необходимость изменений в кабмине объяснили тем, что сейчас сфера исполнительских искусств отнесена к компетенции Минкульта. В рамках своих полномочий ведомство должно следить за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В том числе министерство должно реагировать на обращения граждан, сообщающих о нарушениях в данной сфере.
Вместе с тем сейчас Минкульт лишён возможности оперативно реагировать на поступающую информацию, поскольку у ведомства по закону нет возможности составлять протоколы об административных правонарушениях и направлять их в суд.
Таким образом, отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан «в целях устранения имеющегося пробела в законодательстве, регулирующем сферу защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
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