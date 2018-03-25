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В Москве с оркестром выступят исполнители хитов Майкла Джексона и Уитни Хьюстон
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В Москве с оркестром выступят исполнители хитов Майкла Джексона и Уитни Хьюстон 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Исполнитель песен Майкла Джексона Дантанио и Белинда Дэвидс, выступающая с репертуаром Уитни Хьюстон, в воскресенье дадут концерт на сцене Государственного Кремлевского дворца в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе оркестра «Русская филармония», в сопровождении которого пройдет «Джексон и Хьюстон шоу».
"Впервые на российской сцене 25 марта к юбилею кумиров миллионов (в 2018 году Джексону могло бы исполниться 60 лет, Хьюстон — 55 — прим. ТАСС) в Кремлевском дворце Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» представит грандиозное шоу с лучшими исполнителями хитов Майкла Джексона и Уитни Хьюстон — «Джексон и Хьюстон шоу», — сказали в пресс-службе.
Организаторы подчеркнули, что «самые популярные песни и неповторимая „лунная походка“ Джексона в исполнении Дантанио неизменно вызывают бурные аплодисменты зрителей», его шоу с успехом представили в Канаде, США, Австралии, Новой Зеландии и ЮАР.
С песнями Уитни Хьюстон выступит обладательница четырехоктавного вокала — Белинда Дэвидс, с 2013 года гастролирующая с шоу The Greatest Love of All — Whitney Houston Show. «После проведения более 15 тыс. прослушиваний в 12 странах для участия в нем была выбрана именно она. В Гонконге ее голос настолько поразил слушателей, что они попросили спеть а капелла, чтобы убедиться, что это поет именно она, а не фонограмма голоса Уитни Хьюстон. Голоса Белинды Дэвидс и Уитни Хьюстон удивительно созвучны», — заметили устроители концерта.
Майкл Джексон (1958-2009) — американский певец, автор песен, продюсер и танцор. В мире продано более 1 млрд копий его записей. Лауреат 13 состязательных премий Grammy, а также почетной премии Grammy музыканту-легенде (1993) и за жизненные достижения (2010, посмертно).
Уитни Хьюстон (1963-2012) — американская певица и актриса. Исполнительница песен I Will Always Love You, Run To You, All The Man That I Need, I Have Nothing и др. Снималась в фильмах «Телохранитель», «В ожидании выдоха» и др. Лауреат шести премий Grammy (1986-2000).
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