Россия стала главным гостем парижского фестиваля «Скрипичная весна»

ПАРИЖ, 25 марта. / ТАСС /. Россия избрана почетным гостем парижского музыкального фестиваля «Скрипичная весна». Об этом сообщила на его открытии в субботу мэр центрального 7-го округа французской столицы Рашида Дати.

"В этом году главное место в нашей программе отводится русской музыке, — отметила глава столичного округа, выступая перед собравшимися. — Мы рады, что нашим партнером в проведении этого музыкального праздника стал Российский духовно-культурный православный центр на набережной Бранли".

Совершить путешествие в мир русской музыки пожелал всем участникам фестиваля посол РФ во Франции Алексей Мешков

Дневная программа праздника была полностью посвящена детям. В исполнении лауреатов международных конкурсов скрипача и дирижера Антона Мартинова и пианиста Маркуса Прайса для юных парижан прозвучали фрагменты симфонической сказки «Петя и Волк».

Мнение принцессы Алтинаи

"Наш фестиваль существует уже три года, — рассказала ТАСС принцесса Алтиная Петрович-Негош, возглавляющая организационный комитет праздника. — Выбор главной темы фестиваля закономерен, лучшего партнера для этого музыкального диалога трудно себе представить". Она отметила, что «Россия — великая музыкальная держава, которая дала миру выдающихся композиторов и виртуозных исполнителей».

По словам собеседницы агентства, «любители музыки с благодарностью восприняли возможность в дни фестиваля побывать в российском центре на набережной Сены». «Этот великолепный архитектурный ансамбль, удивительно органично вписавшийся в парижский пейзаж, стал настоящим центром притяжения для всех поклонников русской духовности и культуры», — сказала принцесса Алтиная.

Планы центра на берегу Сены

В Российском духовно-культурном православном центре на набережной Бранли, отметил в беседе с корреспондентом ТАСС его руководитель Леонид Кадышев, рады желанию парижан открыть для себя новый адрес российской культуры в столице Франции. «Мы гордимся тем, что Россия избрана почетным гостем фестиваля „Скрипичная весна“, — подчеркнул Кадышев. — Уверен, что насыщенная и разнообразная фестивальная программа принесет нам много приятных сюрпризов». Участники музыкального фестиваля осмотрели открытую в здании центра экспозицию портретов российского живописца Сергея Тутунова (1925-1998) и пейзажей Сергея Тутунова — младшего.

Кадышев сообщил, что в следующем месяце в доме на набережной Бранли состоится большой музыкально-литературный вечер, посвященный 75-летию выхода в свет аллегорической сказки французского писателя и авиатора Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

Российский центр, созданный на левом берегу Сены по проекту французского архитектора Жан-Мишеля Вильмотта, был открыт осенью 2016 года. Центру постоянно приходят предложения о проведении различных культурных, в том числе музыкальных, проектов, и не только из Франции и России. Основатель Русского хора Йельского университета Джордж Литтон хотел бы организовать в Париже выступление одного из самых известных русских хоров США. В доме на набережной Бранли уже внесли такой концерт в планы этого сезона.