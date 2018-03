Бедная богатая девочка: как Тори Спеллинг из звезды «Беверли-Хиллз, 902010» и богатой папиной дочки превратилась в банкрота

История Тори Спеллинг похожа на голливудскую мелодраму: когда-то никто не мог и предположить, что наследницу миллионов легендарного телевизионного продюсера ждут измены мужа, серия неудачных пластических операций, обезобразивших и без того не «модельную» внешность актрисы, тотальное отсутствие денег и ролей.

В далеком 1973 году у легендарного телевизионного продюсера Аарона Спеллинга , создателя мега хитов типа «Династии» и «Ангелов Чарли», родился первенец — любимая дочурка, которую назвали Тори. Детство и юность Тори были ожидаемо безоблачным, чему способствовали и миллионы папочки, и 123-комнатное поместье, в котором обитало семейство Спеллингов, и привилегированное положение любимой папиной дочки. Тогда никто не мог и представить, что в будущем Тори Спеллинг ждут измены мужа, серия неудачных пластических операций, обезобразивших и без того не «модельную» внешность актрисы, тотальное отсутствие денег и ролей.

Публикация от fieryswallow (@fieryswallow)

24 Мар 2018 в 2:54 PDT Вот в таком роскошном семейном поместье прошли детство и юность Тори Спеллинг

На всём готовом

Когда твой папа — влиятельнейший телевизионный продюсер, о карьере можно особенно не беспокоиться: Тори Спеллинг стараниями отца получила одну из главных ролей в теперь уже культовом молодежном сериале «Беверли-Хиллз, 902010». Стоит отдать должное актрисе — изначально она пробовалась в сериал сама, но в итоге роль получила все же благодаря папочке.

I thought I'd start #TMBT aka «Take Me Back Tuesday». So this is probably my most iconic Donna Martin photo EVR!. Say it with me #donnamartingraduates🎓. ** Wanna know a DM 90210 secret? That graduation pic seen around the world was only a headshot taken at the photoshoot. So, what you don't see in this pic is that underneath I'm wearing a daisy tank (daisy was fave back then. Cut off Levi Jean shorts and my signature black high top Doc Martens and scrunchy white socks).Mrs. Teasley never would have let me wear Doc Marten's to graduation ha ha!. Little known secrets behind the famous zip code! What else would you want to know that's not out there? Let me know in comments below for the next #TMBT

Публикация от Tori Spelling (@torispelling)

16 Янв 2018 в 9:40 PST «Я услышала про сериал от своего агента — она сказала мне, что его запускает мой отец», рассказывала Тори в интервью Entertainment Weekly в 2000 году. «Я очень хотела сыграть Андреа. Я пошла на прослушивание под чужим именем, а потом получила роль Донны — уверена, этому поспособствовал отец».

#90210 Reunion (SPOILER ALERT)…. Donna and Steve got married and had a baby!. Jk. Just hanging with Uncle @ianziering and #BabyBeau…. But, if there were to be a reunion of sorts… what WOULD you want to see happen? Let me know in comments below 😉

Публикация от Tori Spelling (@torispelling)

9 Янв 2018 в 8:44 PST Со многими коллегами по сериалу Тори дружит до сих пор — не так давно она публиковала фото с навестившим ее Ианом Зирингом

«Беверли-Хиллз, 902010» стал грандиозным хитом и продержался в эфире 10 сезонов, так что к концу сериала у Тори появилась не просто финансовая независимость от знаменитого отца, но и собственные богатство и слава. Что два этих фактора делают с молодыми девушками, мы прекрасно знаем благодаря многочисленным примерам — от Линдси Лохан до Пэрис Хилтон . Вот и Тори Спеллинг испытание «медными трубами» не выдержала.

Финансовые трудности

После завершения «Беверли-Хиллз, 902010» в 2000 году Тори, которой до этого никогда в жизни не приходилось волноваться о деньгах, к сожалению, все-таки узнала, что это такое — отсутствие денег. Образ жизни «на широкую ногу» дал о себе знать — актриса, которая просто не умела экономить и контролировать свои расходы, столкнулась с финансовыми проблемами.

«В моих финансовых проблемах нет ничего удивительного», писала Тори в своей книге Spelling It Like It Is, вышедшей в 2013 году. «Я выросла в семье настолько богатой, что сложно представить. Я не знала иной жизни. Даже когда я пыталась вести жизнь более скромную, я не могла отказаться от дорогостоящих привычек».

Стоит отметить очень важную деталь: несмотря на то, что у отца Тори по-прежнему было огромное состояние, она отказывалась просить его о помощи, когда у нее самой настали тяжелые времена.

«Если бы я это сделала, я бы доказала, что они правы — все те, кто думал, что я беру деньги у отца, что я богатая папенькина дочка, которой всегда всё покупали. А я не хотела такой быть. Я бы предпочла обанкротиться».

Чтобы справиться с финансовыми затруднениями, Тори начала соглашаться на совсем уж скромные роли в сомнительных проектах типа «Очень страшного кино 2» и телефильмах.

Брак, начавшийся с измены

Нельзя сказать, что Тори была совсем уж принципиальной «хорошей девочкой» — по крайней мере в том, что касается ее личной жизни. В 2004 году Спеллинг вышла замуж в первый раз, за режиссера и сценариста Чарли Шейниана, затем на съемках фильма познакомилась с Дином МакДермоттом и в первый же вечер знакомства с ним переспала — хотя и сама Тори на тот момент была замужем, и Дин был женат.

My hubby and I are obsessed with @dramafever …We get to stream our fave new series #ThePerfectMatch. A trained chef (just like Dean) and the woman he challenges to recreate his most famous recipes (me of course)! Love ensues. This show totally makes us think of our own relationship. We love it! What's your fave show? Goto Link in my bio to find out your next fave show on #DramaFeverIRL #ad

21 Дек 2017 в 10:04 PST Тори Спеллинг и Дин МакДермотт сегодня

Кому-то измены супругу удается успешно скрывать годами, но у Спеллинг это не вышло: браку Тори и Чарли едва исполнилось 15 месяцев, когда таблоид National Enquirer опубликовал скандальные фото, доказывающие факт измены. После этого супруги, естественно, развелись, и вскоре Спеллинг вышла замуж второй раз — за Дина МакДермотта. К несчастью, брак, начавшийся с измены, изменами и продолжился — но сначала Тори предстояло пережить не неверность второго супруга, а еще более страшную трагедию, смерть отца.

Скандал с завещанием

Состояние Аарона Спеллинга оценивалось примерно в полмиллиарда долларов, и потому не удивительно, что для всех оказалось шоком, когда Тори Спеллинг и ее брат, Рэнди, после уплаты всех налогов получили по завещанию отца лишь порядка 800 000 долларов. Основная же часть состояния умершего продюсера отошла матери Тори и Рэнди — Кэнди Спеллинг, с которой актриса на тот момент уже не была близка. Интересно, что для самой Тори завещание отца сюрпризом не стало — по крайней мере, как утверждает сама актриса: задолго до смерти отец рассказал ей, что оставит и ей, и ее брату по миллиону.

24 Мар 2018 в 2:54 PDT Тори и ее брат в детстве — с родителями

24 Мар 2018 в 2:54 PDT Тори и ее брат в детстве — с родителями

Пока долги из-за экстравагантных трат копились, Тори Спеллинг вынашивала первого ребенка — в 2007 году актриса и ее супруг впервые стали родителями, хотя в их семье уже был ребенок Дина от его первого брака. Даже один ребенок — удовольствие, как известно, дорогое, а сейчас Тори и Дин воспитывают уже пятерых детей (не считая 19-летнего сына МакДермотта от предыдущего брака), и их траты зашкаливают. В конечном итоге Спеллинг пришлось пойти на сделку с собственной гордостью — и обратиться за помощью к маме.

Последней каплей стал финансовый скандал в 2016 году: компания American Express подала на Тори, задолжавшей порядка 38 000 долларов, в суд. После этого Кэнди начала оплачивать счета дочери — о чем не преминула рассказать публично в комментарии TMZ. «Я ей помогаю, оплачиваю все ее счета», заявила Кэнди. «Но ничего лишнего. Только счета за дом, за школу для детей, за еду, но на этом — все».

Измены мужа

Возможно, Тори Спеллинг с самого начала стоило задуматься, можно ли выходить замуж за человека, который пошел на измену жене в первый же вечер знакомства — с тобой. Быть может, Тори надеялась «перевоспитать» Дина или же думала, что с ней чего-то подобного произойти не может — как бы то ни было, в 2013 году стало известно, что МакДермотт изменил ей с молодой фанаткой.

Пока таблоиды смаковали интимные подробности, Дин отправился в реабилитационную клинику — лечиться от злоупотребления препаратами и секс-зависимости, а Тори Спеллинг в одиночку заботилась о детях. Всё пережитое не заставило актрису решиться на развод — более того, она публично заявила, что любит мужа и прощает ему измену.

Our little family had such an amazing time today at #MattelPOP to help raise money for @UCLAMCH! #childrenshospital #pediatrics #familyforacause

5 Ноя 2017 в 7:32 PST Тори, Дин и их дети

5 Ноя 2017 в 7:32 PST Тори, Дин и их дети

Весной прошлого, 2017 года Тори вновь пришлось оправдываться за супруга — когда его бывшая, первая жена вызвала МакДермотта в суд, поскольку он перестал платить алименты, и публично заявила, что он задолжал ей свыше 100 тысяч долларов. При этом в том же 2017 году, несмотря на все суды и финансовые проблемы, Дин и Тори вместе с детьми отправились в весьма дорогостоящее путешествие практически на другой конец мира — в Исландию:

Reasons why I love this pic 📷:. 1. I don't do physical activities yet here I am crossing the finish line just returning from a 3 mile hike in torrential rain after I was lowered 400 ft into a volcano.. 2. We are dressed head to toe in neon yellow.. 3. I did something that scared me but I pushed past my comfort zone.. 4. I did this with my partner in life. My love. My husband. @imdeanmcdermott.. 5. I made it. I f*%king made it! Cue " We are the Champions" by Queen.. Whenever I doubt myself or think I can't do something I'm going to look back at this picture as a reminder! Best #TBT from our trip to Iceland 🇮🇸 last week.. What have you done recently that pushed you out of your comfort zone?

28 Сен 2017 в 7:42 PDT Тори с мужем в Исландии

28 Сен 2017 в 7:42 PDT Тори с мужем в Исландии

Что дальше?

Несмотря на все превратности судьбы, Тори Спеллинг не теряет жизнерадостности — и прямо сейчас работает над неким новым проектом с бывшей коллегой по «Беверли-Хиллз, 902010» Дженни Гарт . Пока о новом проекте звезд известно лишь то, что это — сериал для канала CBS , в котором Тори и Дженни, по слухам, будут играть «гипертрофированные» версии самых себя. Когда именно проект появится в эфире, официально пока не объявлялось.

