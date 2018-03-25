Пастор из США до смерти заморила ребенка голодом, чтобы изгнать бесов

В Соединенных Штатах скончался двухлетний ребенок, которого морили голодом для изгнания демона. О том, чтобы малыша не кормили, распорядилась 52-летняя проповедница Арасели Меза.

Мальчику не давали еду более трех недель, в итоге он умер. Затем родители и пастор провели церемонию воскрешения, пытаясь его оживить.

Сообщается, что пастора арестовали и приговорили к 99 годам заключения, а также штрафу в 10 тысяч долларов. Следователи выяснили, что Арасели Меза организовала коммуну и контролировала всех прихожан своей церкви. К ней обращались, так как она утверждала, что является пророком, пишет Life.ru.

Ранее «СП» сообщала, что во Вьетнаме знаменитый певец Нгуен Виет Куонг насмерть закормил любовницу чесноком. Такую процедуру он решил провести, чтобы «изгнать из девушки бесов». Сотрудники правоохранительных органов установили, что потерпевшая скончалась от удушья — из ее горла извлекли 33 зубчика чеснока.

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