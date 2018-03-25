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Женщина-пастор в США заморила голодом 2-летнего ребенка, чтобы «изгнать демона»
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Женщина-пастор в США заморила голодом 2-летнего ребенка, чтобы «изгнать демона» 

ТК «Звезда» 15 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Женщина по имени Арасели Меза организовала собственную евангельскую неконфессиональную церковь, объявила себя пророком и полностью контролировала прихожан.
Пастор по имени Арасели Меза из Техаса велела родителям перестать кормить мальчика двух лет, чтобы из него «ушел демон». В результате ребенок погиб, как сообщает издание Dallas News.
После смерти мальчика в 2015 году полиция организовала расследование. Выяснилось, что Меза организовала коммуну и контролировала своих прихожан, создав неконфессиональную евангельскую церковь. Себя пастор объявила при этом пророком.
Родители двухлетнего Бенджамина верили, что в него вселился демон, и доверяли своему пастору, который велел провести экзорцим путем голодания. Ребенку не давали пищу на протяжении трех недель, из-за чего он погиб.
Арасели Мезу приговорили к 99 годам тюремного заключения. Кроме того, она обязана заплатить штраф в размере десяти тысяч долларов.
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