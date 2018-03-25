День работника культуры в России отмечается ежегодно 25 марта с 2008 года. Праздник был учрежден указом президента РФ от 27 августа 2007 года.
Ранее дни работников культуры отмечались в разных регионах в различное время. За придание этому празднику государственного статуса выступил весной 2007 года занимавший на тот момент пост министра культуры Александр Соколов.
Культура России складывалась на протяжении веков, соединив в себе уникальные традиции и достижения многих народов. Это общенациональное достояние несет в себе мощный созидательный и гуманистический заряд.
Известно, что именно культура формирует самосознание целых поколений, является, по словам академика Лихачева, «главным смыслом и глобальной ценностью человеческой жизни». Развитие культуры прямо влияет на образование и эстетическое воспитание детей и молодежи, мотивирует созидание и творческий поиск.
Культура — это ориентир, основа и пространство всей жизни. В культуре концентрируется историческая память и духовная энергия народа, и служить ей — особая, благородная и ответственная миссия.
Благодаря работникам культуры миллионы людей получают возможность слушать хорошую музыку, восхищаться драматическим искусством, любоваться уникальными произведениями живописи и скульптуры.
В День работника культуры свой профессиональный праздник отмечают представители творческих специальностей, сотрудники российских библиотек, музеев, дворцов культуры и сельских клубов.
В 2017 году в канун Дня работника культуры президент России Владимир Путин открыл ежегодную церемонию вручения премий молодым деятелям культуры и премий в области искусства и литературы за произведения для детей и юношества. Лауреатами премии для молодых деятелей культуры стали художник и искусствовед Вера Лагутенкова, артист театра «Ленком» Антон Шагин и директор Приморского музея имени Арсеньева Виктор Шалай.
Президентская премия в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества была присуждена режиссеру фильма «Усатый нянь» Владимиру Грамматикову, детскому писателю Анастасии Орловой и художнику-постановщику мультфильмов «Золотая антилопа», «Крокодил Гена» и других Леониду Шварцману.
В 2017 году в День работника культуры состоялась первая церемония вручения премий министерства обороны России в области культуры и искусства. Лауреатами премии стали дирижер и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, писатель Даниил Гранин, актриса Людмила Чурсина, дирижер Валерий Халилов (посмертно), композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов, автор-исполнитель песен Денис Майданов, продюсер Федор Бондарчук.
Ко Дню работника культуры приурочен Московский культурный форум, который проходит в столице в Центральном Манеже. В 2018 году он проходит 23-25 марта. В программе форума свыше 800 мероприятий, в том числе порядка 500 творческих мастер-классов и более 40 встреч с известными деятелями культуры.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников