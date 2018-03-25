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Глава американской киноакадемии отрицает обвинения в домогательствах
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Глава американской киноакадемии отрицает обвинения в домогательствах 

РИА Новости 17 минут назад
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент Американской академии кинематографических искусств Джон Бейли обратился к сотрудникам учреждения с объяснительной запиской из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
На прошлой неделе издание Variety сообщало, что 75-летнего главу академии, присуждающей премии «Оскар», обвинили в домогательствах три женщины.
В своем заявлении Бейли говорит, что воздерживался от комментариев, чтобы не мешать процессу урегулирования внутри самой академии.
"Сообщения в СМИ о многочисленных жалобах, направленных в академию, являются ложью, цель которой очернить мою 50-летнюю карьеру", — цитирует Variety обращение кинематографиста. По словам Бейли, против него поступила только одна жалоба в домогательствах, но описанные в ней события не соответствуют действительности.
В октябре академия лишила членства в коллегии судей премии «Оскар» обвиненного в сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна, который стал вторым человеком, исключенным из академии за 90-летнюю историю существования кинопремии. Позднее киноакадемия также представила новый кодекс поведения, согласно которому члены академии могут быть подвергнуты дисциплинарным мерам или лишены статуса в случае домогательств и дискриминации.
Оператор, режиссер и ветеран американского кинематографа Джон Бейли был назначен на пост президента академии в августе 2017 года. Бейли известен своими работами над фильмами «Американский жиголо» и «День сурка» и много лет являлся членом киноакадемии.
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