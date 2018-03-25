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Президент Американской киноакадемии отверг обвинения в домогательствах
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Президент Американской киноакадемии отверг обвинения в домогательствах 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Глав Американской академии кинематографических искусств 75-летний Джон Бейли назвал ложью обвинения в домогательствах. По его словам, он воздерживался от комментариев, чтобы не мешать процессу урегулирования внутри самой академии, передает РИА Новости.
В СМИ появилась информация, что главу академии, присуждающей премии «Оскар», обвинили в домогательствах три женщины. Сам Бейли отметил, что целью сообщений было «очернить» его «50-летнюю карьеру».
Глава киноакадемии добавил, что против него поступила только одна жалоба в домогательствах, но описанные в ней события не соответствуют действительности.
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