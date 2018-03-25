В фермерском магазине Lavlalavka на Остоженке можно услышать «Вкусные истории»

В ресторане Lavkalavka на Остоженке раз в две недели по субботам читают лекции о кулинарных традициях разных народов. Каждый продукт — это часть всемирной истории, поэтому лектор, кандидат исторических наук и научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН — рассказывает о том, как тот или иной продукт вписан в кулинарную историю народов: как в разных странах появились специи, какое путешествие вместе с австрийской принцессой совершил круассан, как люди в разные времена пользовались лавандой (кто ее ел, а кто ею мылся). И о многом другом, что обычно интересно услышать, узнать и запомнить в приятной компании субботним днем.

31 марта, в субботу, в 13.00 Наталья Лапкина прочтет лекцию под названием «А вы знаете, что круассан не француз?». В течение 1,5 часов можно будет не только узнавать интересные факты о круассанах и пить чай с плюшками, но также делать пастельные зарисовки под руководством ведущей.

Стоимость лекции — 1500 рублей. Дети до 7 лет — бесплатно при условии присутствия родителей. Членам многодетных семей скидка 10%. Приобрести билеты можно на сайте, выбрав при заказе пункт «Самовывоз», а также в кассах магазинов Lavkalavka или заказать по телефону +7 495 724 35 32. Предварительная запись и предоплата обязательны.

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