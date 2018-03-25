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Дмитрий Кобылкин пожелал работникам культуры творческих проектов и новых достижений
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Дмитрий Кобылкин пожелал работникам культуры творческих проектов и новых достижений 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин поздравил работников и ветеранов культуры с профессиональным праздником.
«Культура — это универсальный инструмент, объединяющий прошлое и будущее, обеспечивающий передачу от поколения к поколению традиционных моральных, духовных, эстетических ценностей нашего многонационального народа. Наша главная задача — сохранить этот уникальный культурный код, который лежит в самом сердце нашей государственности. И, конечно, динамичное развитие культурной сферы во многом зависит от труда и таланта её истинных подвижников, творческих деятелей, настоящих патриотов музейного и библиотечного дела, отечественного театра и национального кинематографа.
Работники культуры автономного округа достойно несут свое высокое звание и выполняют почётную миссию по сохранению бесценного наследия народов ямальской Арктики, своей плодотворной деятельностью вносят весомый вклад в её общественное и гуманитарное развитие, укрепляют культурный потенциал Отечества», — говорится в поздравлении главы региона.
Дмитрий Кобылкин пожелал им здоровья, счастья и благополучия в семьях, успешной реализации творческих проектов, новых личных и профессиональных достижений на благо региона и великой России.
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