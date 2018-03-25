Самые культурные работники отмечают свой праздник

Сегодня, 25 марта, в России празднуют День работника культуры. На Ямале свой профессиональный праздник отметят около пяти тысяч работников культуры.

Торжественная церемония награждения лучших работников культуры автономного округа состоится 26 марта в Культурно-деловом центре Салехарда. Здесь будут чествовать активных сотрудников отрасли, удостоенных почетных грамот и благодарственных писем правительства России , министерства культуры РФ, Законодательного Собрания ЯНАО и окружного департамента культуры. Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте культуры, в рамках празднования профессионального праздника в десятый раз вручат знак «Серебряная гагара» за вклад в развитие культуры Ямала.

В последние годы работники культуры радуют ямальцев не только красочными концертами, но и театральным фестивалем, который дарит яркие и запоминающиеся встречи с интересными актерами. Ямальцам привозят лучшие современные театральные постановки.

Отметим, в учреждениях культуры Ямале работает 4831 человек, из них 42 человека являются обладателями звания «Заслуженный работник культуры Ямало-Ненецкого автономного округа».