Работников культуры поздравляют и обещают перемены

С Днем работников культуры России ямальских деятелей искусства, работников и ветеранов культуры поздравили главный федеральный инспектор по ЯНАО Александр Ямохин и председатель Законодательного Собрания автономного округа Сергей Ямкин

Александр Ямохин отметил, что невозможно переоценить роль культуры в обществе. Благодаря работникам культуры приумножается духовное богатство страны, увеличивается её культурный потенциал.

«Мы живем в регионе, где суровые природные условия сформировали совершенно особенное восприятие жизни. Быт и уклад коренных жителей Севера позволяют нам познать уникальную культуру, объединившую природу и человека в единое целое. Вечные ценности живут не только в народном творчестве и традициях, но и в современных проектах. В последние годы на территории округа реализовано большое количество инфраструктурных проектов, включая строительство новых модульных учреждений культуры и искусства, обновление библиотечных фондов. Жители округа активно посещают выставки и концерты», — говорится в поздравлении главного федерального инспектора.

Сергей Ямкин подчеркнул, что культура является неотъемлемой частью жизни любого государства. Ведь именно она служит напоминанием о вечных ценностях, формирует мировоззрение человека, его нравственные принципы и убеждения.

«В учреждениях культуры округа работают талантливые и увлечённые люди. Благодаря вам на Ямале проходят культурные мероприятия, позволяющие окунуться в мир мудрости, красоты и гармонии. Воспитывая нравственность и доброту, вы прививаете в людях любовь к родной земле, ко всему прекрасному, сохраняете и развиваете культурное наследие Ямала, его самобытные традиции», — говорится в поздравлении ямальского спикера.

Александр Ямохин и Сергей Ямкин поблагодарили талантливых, неравнодушных, творческих работников культуры за нужный и плодотворный труд, который поистине достоин уважения. Они пожелали им крепкого здоровья, удачи, благополучия, дальнейших успехов в профессиональной деятельности, творческого вдохновения и оптимизма, чтобы их мастерство и неисчерпаемая энергия и впредь служили людям этого удивительного северного края.