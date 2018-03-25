10 обязательных навыков, которые надо привить своему подростку прямо сейчас

Елена Тари, международный тренер и эксперт по этикету, а также мама 17-летней дочери дает советы читателям нашего сайта и делится своим личным опытом.

Елена Тари

Недавно я проводила благотворительный семинар по культуре застолья для выпускников детского дома-интерната. И была чрезвычайно поражена, что дети абсолютно не приспособлены к быту. Они не знают, как помыть посуду, как пользоваться вилками, как нарезать фрукты. Для меня было откровением, что многие из них за свои 17 лет никогда не держали нож в руках. После семинара, когда я спросила: «Что вам больше всего понравилось сегодня?», один мальчик сказал: «Резать яблоко и хурму». Через четыре месяца эти дети покинут интернат и начнут жить самостоятельно без присмотра и наставлений воспитателя, пойдут получать образование, будут жить в общежитии.

А что они умеют в бытовом плане? Да практически ничего.

Вернувшись домой, я долго размышляла над тем, что увидела. Согласитесь, что дети, живущие в семьях, однозначно более адаптированы к жизни в социуме. Но давайте подумаем, как обстоят дела в воспитании у большинства родителей? Львиную долю бытовых вопросов закрываем мы, взрослые. Что остается нашим детям? В лучшем случае, пропылесосить и помыть пол, убрать со стола, навести порядок у себя в комнате, помочь приготовить обед. Все! Замечательно, если у кого-то по-другому, но, как показал опрос моих знакомых, этими бытовыми навыками умения наших подростков заканчиваются. А достаточно ли этого для самостоятельной взрослой жизни? Я решила поднять эту тему, потому что у меня растет дочь. Точнее сказать, уже выросла: ей 17. В этом году она заканчивает школу и «улетает из родительского гнезда», поскольку планирует уехать учиться в другой город. Ей предстоит самостоятельное плавание по бескрайнему океану студенческой жизни. Конечно же, никто не спорит, сейчас у нас есть надежные каналы коммуникации. Не то что в нашем студенчестве, когда мы просиживали очереди на телеграфе в ожидании, когда нас вызовут, чтобы зайти в кабинку и услышать родной мамин голос. Сейчас в любой момент можно позвонить родителям и задать вопрос, получить поддержку и помощь.

Тем не менее, если наши дети приобретут полезные навыки и привычки, которые позволят им чувствовать себя уверенно и легко во взрослой жизни, — это бесценно.

Именно поэтому я решила составить топ-10 полезных навыков, которые я хочу привить своей 17-летней дочери до вступления в совершеннолетие. Вот они.

Наведение и поддерживание порядка в доме.

Уход за собой и за своими вещами.

Финансовая грамотность.

Забота о здоровье.

Кулинарные способности.

Умение производить благоприятное впечатление.

Коммуникативные навыки.

Осознанное формирование окружения.

Тайм-менеджмент.

Планирование.

Казалось бы, такие очевидные вещи, и большинство из нас в той или иной степени научили своих детей всему вышеперечисленному.

Я хочу поделиться своим опытом, как это было у нас и как я решила усилить эти навыки на практике. Наведение и поддержание порядка в доме

За порядок в доме всегда отвечала я. В обязанности дочери входило следующее: разобрать посудомоечную машину, полить цветы, убрать у себя в комнате, сделать влажную уборку. Вроде и все. Казалось бы, что еще нужно? Но когда я ее спросила: «А какие средства нужны для чистки санузлов? Что нужно, чтобы сверкала сантехника? Как протереть зеркало, чтобы не было разводов? И куда деть вещи, которые уже не радуют или стали не по размеру?», ответа не последовало.

Поэтому обо всех этих вещах стоит рассказать дочери, поскольку от женщины зависят уют и чистота дома.

Уход за собой и своими вещами Всем известно, что грязные вещи нужно сложить в корзину, а чистые — разложить по местам. Или, если мама не успела перегладить белье, достать из кучи нужную вещь и погладить ее. Что может быть проще? И нам, взрослым женщинам, кажется все предельно очевидным и понятным. Но, как выяснилось, детям невдомек, что белое и цветное белье надо стирать раздельно, стиральный порошок тоже желательно использовать разный, а шерстяные изделия стирать при температуре воды не выше 30 градусов и сушить в развернутом виде. Что касается ухода за собой, то раньше я все средства личной гигиены покупала сама, а сейчас мы с дочерью вместе ходим в магазин, и она сама под моим чутким контролем выбирает все себе сама. То же касается и средств для мытья посуды, сантехники, стекол и пола. Финансовая грамотность

Каждый раз, когда у дочери заканчивались деньги, она говорила мне об этом, и я давала ей 300-500 рублей на личные нужды. Как она распоряжалась этими деньгами, я особо не интересовалась, зная, что она их тратит на общественный транспорт и оплату посиделок в кафе. На этом мой контроль за ее расходом денег заканчивался.

Большое спасибо моему мужу, который предложил необычный вариант формирования финансовой грамотности дочери.

Она завела дневник своих доходов и расходов. Теперь каждый раз, когда я даю ей карманные деньги, она фиксирует сумму и записывает расходы. Затем в конце месяца подводит итоги, на что были потрачены финансы и сколько. Мы анализируем, что можно было не покупать. Это, как правило, посещение фастфуда с одноклассниками. Затем дочь идет с отчетом к отцу. Он все проверяет и — вот она, фишка — за своевременное заполнение дневника, а это первое число каждого месяца, он выдает ей «стипендию» в размере 500 рублей. Таким образом, у ребенка формируется навык финансовой грамотности плюс есть возможность самой «заработать» деньги. Ко всему прочему, из всех полученных финансов она 10% откладывает в шкатулку, что позволяет ей к концу года накопить довольно внушительную сумму, которую она может потратить по своему усмотрению. Забота о здоровье Я всегда следила за тем, чтобы моя дочь как можно реже простывала и чтобы два раза в год принимала витамины. Все. Что мы улучшили в этом направлении?

Я сделала для нее памятку о том, как справляться с основными болезненными состояниями.

Какие настои трав пить, какие препараты применять и как делать ингаляции. Мы сформировали список медикаментов для домашней аптечки и для путешествий. Кулинарные способности

Здесь у нас все в порядке! Готовить дочь любит, умеет и, более того, часто импровизирует. Чтобы улучшить этот навык, я научила ее выбирать продукты, читать состав и сроки годности. Ну и, конечно же, в нашей семье ведется активная пропаганда здорового питания и отказа от фастфуда. Куда же в студенчестве без него? Умение производить хорошее впечатление О чем здесь речь? Обо всех тонкостях хороших манер. Это и умение правильно и красиво вести себя за столом, выбирать и дарить подарки, быть приятным гостем, уметь представляться и выбирать одежду.

Все эти знания и навыки помогают чувствовать себя уверенно, свободно и открывают двери в мир элегантности и респектабельности.

Коммуникативные навыки Это про вербальное и невербальное общение. Про умение вести беседу, про искусство комплиментов и тостов, про публичные выступления и презентации, про культуру речи, про жесты и позы. Все эти навыки пригодятся девушке и в студенческой жизни, и в формировании контактов, и в профессиональной деятельности. Не зря говорят: «Связи решают все». А связи формируются в большинстве своем именно посредством общения. Осознанное формирование окружения

Как это было раньше? С кем учится в одном классе, с тем и дружит. Все просто. А совсем скоро предстоит переезд в другой город, где нет друзей и знакомых. И нужно будет формировать новое окружение, заводить друзей, строить отношения с противоположным полом, да и, что уж там, выбирать себе жениха. И здесь главное не спешить.

Нужно донести до ребенка, что стоит окружать себя людьми, чьи ценности, мировоззрение и интересы схожи с собственными.

С кем приятно находиться вместе, кто заряжает и мотивирует, кто готов поддержать в трудную минуту и, что самое главное, может разделить радость успеха. Лучше чуть подождать и какое-то время побыть одной, как в строках Омар Хаяма: «Уж лучше голодать, чем что попало есть, И лучше одному, чем вместе с кем попало». Важно, чтобы окружение не было токсичным, а люди, которые находятся рядом, вдохновляли и радовали. Тайм-менеджмент Как у нас было? А никак. Как идет, так и идет. В результате: прокрастинация (склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел) и недосыпание. Сейчас работаем в этом направлении. Очень помогают книги и информация в интернете по управлению своим временем.

Основной инструмент — это навыки планирования. Ежедневные и на более длительный срок.

Результат — стала гораздо больше успевать. Умение расставлять приоритеты

Понимание того, что нужно и важно в данный момент. Понятно, что хочется гулять во время сессии, это распространенное явление. Но последствия безрадостные.

Этот навык — большой помощник не только в профессиональной деятельности, но и в личной жизни.

Уверена, что данные знания и навыки помогут современным молодым людям уверенно и свободно чувствовать себя во взрослой самостоятельной жизни. А мы, родители, конечно же, всегда поможем и поддержим. Ведь это только малая часть всего того, с чем нашим детям предстоит столкнуться в будущем. Но и функцию: «Позвони родителям» никто не отменял. Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!