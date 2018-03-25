Красота вьетнамских уличных торговок вдохновляет шведского фотографа

Шведский фотограф Таня Оландер опубликовала в газете Tuoi Tre News несколько своих фотографий, на которых запечатлена красота обычных уличных торговок с рынков Сайгона

Всего в профиле Тани в Instagram — somewheresaigon — около 600 фотографий и все они сделаны на улицах Сайгона: праздничные венки, случайно снятый в уличном кафе кот, собор Сайгонской Богоматери, шашлычник за работой, только что приготовленный суп фо и многое другое. Но больше всего там обычных вьетнамских женщин, которых Таня случайно встретила на рынке.

У них очень тяжелая работа, но они очень крепки. Мне хотелось, чтобы те, кто всегда проходил мимо, не замечая этих женщин, смог, наконец, по-настоящему «увидеть» их,

— делится Таня.

Какие-то фотографии она сделала заранее предупредив своих «моделей» — на таких снимках мы видим их смущенные улыбки. Но некоторые фотографии у Тани вышли случайно — на них она запечатлела женщин, разговаривающих с клиентами, сплетничающих с подругами или просто занимающихся своей работой.

Источник: Tuoi Tre News