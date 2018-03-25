Ещё
Красота вьетнамских уличных торговок вдохновляет шведского фотографа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Красота вьетнамских уличных торговок вдохновляет шведского фотографа 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Шведский фотограф Таня Оландер опубликовала в газете Tuoi Tre News несколько своих фотографий, на которых запечатлена красота обычных уличных торговок с рынков Сайгона
Всего в профиле Тани в Instagram — somewheresaigon — около 600 фотографий и все они сделаны на улицах Сайгона: праздничные венки, случайно снятый в уличном кафе кот, собор Сайгонской Богоматери, шашлычник за работой, только что приготовленный суп фо и многое другое. Но больше всего там обычных вьетнамских женщин, которых Таня случайно встретила на рынке.
У них очень тяжелая работа, но они очень крепки. Мне хотелось, чтобы те, кто всегда проходил мимо, не замечая этих женщин, смог, наконец, по-настоящему «увидеть» их,
— делится Таня.
Какие-то фотографии она сделала заранее предупредив своих «моделей» — на таких снимках мы видим их смущенные улыбки. Но некоторые фотографии у Тани вышли случайно — на них она запечатлела женщин, разговаривающих с клиентами, сплетничающих с подругами или просто занимающихся своей работой.
Источник: Tuoi Tre News
Вьетнам сегодня: последние новости
Работу вьетнамского художника выставят на аукцион во Франции 8 блюд, которые надо обязательно попробовать в Хюэ В апреле на острове Фукуок откроется курорт Premier Village Phu Quoc Resort
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой сериал самый дорогой в истории3
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых11
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
НЛО: реальные истории, рассказанные в фильмах2
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение