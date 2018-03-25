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Тенденция к укреплению благосостояния работников культуры будет всемерно поддерживаться городской властью, — Дмитрий Барыкин
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Тенденция к укреплению благосостояния работников культуры будет всемерно поддерживаться городской властью, — Дмитрий Барыкин 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Текст поздравления распространило Управление по связям с общественностью и СМИ Гордумы.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Дорогие друзья! Уважаемые руководители и сотрудники учреждений культуры Нижнего Новгорода!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника культуры!
Нижний Новгород обладает замечательными многовековыми культурными традициями, которые дороги сердцу каждого жителя города. Наш генетический культурный код содержится в архитектурном облике города, его музейных сокровищах, музыкальных и литературных шедеврах, созданных на нашей земле, — все это бережно хранится вами, людьми самой творческой и созидательной профессии.
В наших музеях, библиотеках, театрах и кинотеатрах, дворцах культуры, музыкальных и художественных школах, творческих коллективах и студиях трудятся очень талантливые и увлеченные люди. От всех нижегородцев я благодарю вас за огромный интеллектуальный вклад в культурную жизнь Нижнего Новгорода, за искреннее участие в развитии творческих способностей каждого человека, за воспитание детей в лучших традициях отечественной культуры!
Хочу подчеркнуть, что тенденция к укреплению материально-технической базы учреждений и росту благосостояния работников культурной сферы будет всемерно поддерживаться городской властью.
От души желаю вам здоровья, благополучия и творческих успехов!»
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