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Медучреждения Москвы пригласили горожан на дни открытых дверей в апреле
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Медучреждения Москвы пригласили горожан на дни открытых дверей в апреле 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Столичные больницы и медицинские центры приглашают москвичей на традиционные дни открытых дверей, которые пройдут в апреле. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В частности, в Центре патологии речи и нейрореабилитации проведут лекцию об аутизме, а в детской городской клинической больнице имени Башляевой можно будет узнать важные факты о сахарном диабете у детей.
Единый день женского здоровья организует городская клиническая больница имени Юдина. Там пациенток осмотрят акушер-гинеколог и маммолог. Кроме того, всем желающим предложат пройти ультразвуковое исследование (УЗИ). Врачи больницы имени Кончаловского устроят экскурсию по роддому, а Центр планирования семьи и репродукции проведет специальные занятия в школе матерей, где будущим мамам расскажут о грудном вскармливании, технике дыхания и подготовке к родам.
Помимо этого, весь месяц городская клиническая больница имени Спасокукоцкого будет проводить акцию «Врачи − ветеранам», в рамках которой пациентов проконсультируют уролог, кардиолог, эндокринолог, невролог, а также гастроэнтеролог и гинеколог. Ветераны смогут сделать УЗИ, рентген и сдать необходимые анализы.
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