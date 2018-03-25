Медучреждения Москвы пригласили горожан на дни открытых дверей в апреле

Столичные больницы и медицинские центры приглашают москвичей на традиционные дни открытых дверей, которые пройдут в апреле. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, в Центре патологии речи и нейрореабилитации проведут лекцию об аутизме, а в детской городской клинической больнице имени Башляевой можно будет узнать важные факты о сахарном диабете у детей.

Единый день женского здоровья организует городская клиническая больница имени Юдина. Там пациенток осмотрят акушер-гинеколог и маммолог. Кроме того, всем желающим предложат пройти ультразвуковое исследование (УЗИ). Врачи больницы имени Кончаловского устроят экскурсию по роддому, а Центр планирования семьи и репродукции проведет специальные занятия в школе матерей, где будущим мамам расскажут о грудном вскармливании, технике дыхания и подготовке к родам.

Помимо этого, весь месяц городская клиническая больница имени Спасокукоцкого будет проводить акцию «Врачи − ветеранам», в рамках которой пациентов проконсультируют уролог, кардиолог, эндокринолог, невролог, а также гастроэнтеролог и гинеколог. Ветераны смогут сделать УЗИ, рентген и сдать необходимые анализы.