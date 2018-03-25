Медведев поздравил работников культуры с праздником

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Культура есть красота во всем ее творческом величии, писал Николай Рерих . И именно вы своим талантом и энергией создаете эту красоту. Она находит свое воплощение в великолепных музыкальных и литературных произведениях, живописных картинах, театральных постановках, фильмах", — написал Медведев в поздравительной телеграмме.

Он также добавил, что работники культуры формируют уникальное многонациональное культурное пространство, объединяющее миллионы людей.