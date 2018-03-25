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Медведев поздравил работников культуры с праздником
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Медведев поздравил работников культуры с праздником 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников культуры с их профессиональным праздником, передает РИА «Новости».
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Культура есть красота во всем ее творческом величии, писал Николай Рерих. И именно вы своим талантом и энергией создаете эту красоту. Она находит свое воплощение в великолепных музыкальных и литературных произведениях, живописных картинах, театральных постановках, фильмах", — написал Медведев в поздравительной телеграмме.
Он также добавил, что работники культуры формируют уникальное многонациональное культурное пространство, объединяющее миллионы людей.
Ранее сообщалось, что правительство России дополнительно выделило более 200 млн рублей на зарплаты в сфере культуры.
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