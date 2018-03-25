Антон Алиханов поздравил работников культуры с их профессиональным праздником

25 марта в России отмечают праздник «День работника культуры». Губернатор Калининградской области поздравил всех причастных к этому празднику.

« Дорогие друзья, примите искренние поздравления с профессиональным праздником.

Искусство и творчество — это важная часть нашей жизни. Музыка, театр, литература, хореография, живопись дают нам почувствовать всю полноту и красоту окружающего мира. Культура — это объединяющая сила, для которой не существует преград и барьеров. Выдающиеся произведения искусства восхищают людей любого возраста и любой национальности.

Сегодня в сфере культуры Калининградской области работают люди, влюбленные в свое дело, энтузиасты и настоящие профессионалы. Вы дарите радость, удовольствие и вдохновение для каждого из нас. Невозможно переоценить то значение, которое имеет ваш повседневный подвижнический труд для развития и становления нашего региона. Культурные события, которые проходят на территории Калининградской области, в подавляющем большинстве носят международный статус.

Ваши каждодневные заботы о сбережении, возрождении и развитии народных традиций, библиотечного, музейного и театрального дела помогают сохранить для будущих поколений богатейшее духовное наследие нашего народа.

Благодарю вас за профессионализм, преданность своему делу, любовь к прекрасному и неустанное стремление привить эту любовь окружающим вас людям.

Желаю вам неисчерпаемой энергии и творческого вдохновения, здоровья и благополучия, — говорится в сообщении.