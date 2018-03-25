Алексей Кокорин поздравил работников культуры с праздником

В России День работника культуры в 2018 году отмечается 25 марта. В торжествах участвуют сотрудники музеев, библиотек, зоопарков, театров, музыкальных и танцевальных коллективов, концертных организаций, цирков, культурно-досуговых организаций, домов народного творчества, дворцов культуры, парков культуры и отдыха, организаций кинематографии. В 2018 году праздник проходит 11-й раз. Праздник подчеркивает весомый вклад профессионального сообщества в возрождение общенационального наследия, сохранение и приумножение культурного богатства страны.

К работникам сферы культуры Зауралья сегодня обратился Губернатор Курганской области Алексей Кокорин . В его поздравлении говорится:

«В 2018 году марафон культурных событий продолжится наравне с масштабной реконструкцией сельских домов культуры и библиотек. На средства бюджетов разных уровней мы планируем приобрести новое световое и звуковое концертное оборудование. Ведь именно сельские учреждения культуры — это центры общественной жизни. Также особое внимание мы уделяем театрам и музеям. В приоритете и постепенное улучшение материального положения самих сотрудников».

В эти дни в Зауралье впервые проходят Дни культуры Курганской области, посвященный 75-летию региона.