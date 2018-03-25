Из архива: сталинский приговор Петлюре и Днепрогэс на затопленных селах (1926-1927)

В конце 20-х годов ХХ века Украина все меньше становилась похожей на Украину и все больше интегрировалась в старую-новую империю, на этот раз в советскую — в ее экономику и идеологическое пространство. Надежды на независимость в будущем становились все более призрачными. Попытки построить новейшую украинскую культуру в условиях сталинского режима были обречены на поражение…

«Березиль» переводят в Харьков

22 апреля 1926 года. Киев. РАТАУ. «З наступного сезону в Харків переводиться київський театр „Березіль“, який переформовано в центральний український драматичний театр республіки. Народний комісаріат освіти планує створити в столиці тип театру який був би зразком для всіх театрів України та впливав би на їх роботу для створення високої театральної культури, що відповідає питанням радянської культури».

Как известно, театр «Березиль» возник из актерских труп «Молодого театра» и «Кийдрамте» (Киевский драматический театр), основателем которых был Лесь Курбас. Название театра происходит от названия первого весеннего месяца на украинском языке — «березня».

До 1926 года театр работал в разных помещениях Киева (на Крещатике № 29, в помещении нынешних театров им. Леси Украинки и Ивана Франко), а в 1926 году его перевели в Харьков.

Курбасу удалось сделать почти нереальную вещь — в крайне трудных условиях (ведь на территории Украины царила послевоенная разруха) организовать мощную организацию, в которой почти бесплатно работали сотни молодых романтиков — актеров, режиссеров, композиторов, техников сцены, мастеров декораций, художников. Все они были учениками или просто сторонниками Курбаса. В целом действовало 6 мастерских «Березиля».

В 20-30-х годах курбасовский «Березиль» был для Украины чем-то гораздо большим, чем обычный театр. Он был не только культурным центром, но и опытно-экспериментальным, культурно-общественным центром всего украинского культурного движения той эпохи. За 15 лет своей активной деятельности Курбас успел столько, на что у других народов уходили века, и чем занималось не одно поколение творческих людей.

В зловещем голодоморном 1933 году, после премьеры Кулишевой «Маклены Грасы» «Березиль» запретили, переименовали в театр Шевченко, а Леся Курбаса, как «врага народа» и «буржуазного националиста», вместе со многими другими художниками арестовали. Сначала отправили в московскую тюрьму НКВД, затем на строительство Беломорканала, а в ноябре 1937 году расстреляли в карельском Сандармохе. Репрессиям со стороны советской власти подвергались почти все «березильцы».

Убийство Петлюры

25 мая. Париж. РАТАУ со ссылкой на ТАСС передало: «Сьогодні до Петлюри, що проходив по вулиці, підійшов один українець і, заявивши, що він мстить Петлюрі за вбивство на Україні руських і євреїв, вистрілив в Петлюру з револьвера. Петлюра вбитий».

Справочно: убийцу звали Самуил Шварцбард. Он с Измаила, что в Одесской области. В 1903 году Шварцбард увлекся анархистскими идеями и в том же году начал сотрудничать с еврейской подпольной организацией «Искра». С началом Первой мировой войны принимал участие в военных действиях в составе Иностранного легиона, а после ранения в 1917 году был демобилизован. В июне 1919 года Шварцбард вступил в Красную армию, и какое-то время воевал в бригаде Котовского. После захвата Одессы белыми войсками, выдавая себя за французского ветерана, уехал во Францию. В 1925 году он получил французское гражданство и в этом же году вступил в просоветский «Союз украинских граждан».

После падения Директории, в 1920 году Симон Петлюра эмигрировал в Польшу, а в 1924 — в Париж, где возглавил правительство в изгнании Украинской Народной Республики.

25 мая 1926 года в 14:12 Шварцбард подошел к Петлюре, который стоял возле магазина на углу улицы Расин и бульвара Сен-Мишель, обратился к нему на украинском языке, чтобы Петлюра обернулся, и сделал пять выстрелов. Когда Петлюра упал, Шварцбард выстрелил еще дважды. Петлюра умер через 15 минут в больнице, а Шварцбард был задержан прохожими и арестован полицией на месте преступления.

18 октября 1927 года убийца предстал перед судом. Его защищал адвокат Анри Торрес, член Компартии и консул большевистской России во Франции.

С обеих сторон на суде выступали историки и свидетели тогдашних событий в Украине, ни один из которых, кстати, не засвидетельствовал антисемитизма в действиях Петлюры. На процессе было представлено более 200 документов, которые, наоборот, свидетельствовали о попытке бывшего главы Директории остановить еврейские погромы.

Но эти показания не были взяты во внимание — через несколько дней суд фактически перешел от рассмотрения дела об убийстве, в котором Шварцбард признался, к анализу деятельности правительства Петлюры во время советско-украинской войны 1918-1920 гг.

Суд длился восемь дней. В конце концов, восемью голосами против четырех Самуил Шварцбард был оправдан и освобожден в зале суда. В следующем году он уехал в Южную Африку, где и умер в 1938 году.

Симона Петлюру похоронили в Париже на кладбище Монпарнас.

Лишь много лет спустя, в начале 1990-х, в обнародованных архивных материалах было обнаружено письмо Лаврентия Берии от 11 августа 1930 года, в котором тот отмечает роль ГПУ в подготовке покушения на Петлюру. А вот зачем Москве нужна была смерть Петлюры, то, по мнению историков, скорее всего, это было связано с приходом к власти в Польше Юзефа Пилсудского и желанием советской власти предотвратить новый польско-украинский союз.

Начало строительства Днепрогэса

15 марта 1927 года. Кичкас. РАТАУ. «15 березня в спокійних ділових обставинах залунав перший удар молота на Дніпрельстані. Покладено перші цеглини».

Справочно: Постановление о неотложной потребности начать строительство Днепрельстана (впоследствии Днепрогэс) было принято на объединенном заседании президиума ВУЦИК и СНК УССР 29 октября 1926 года в Харькове. В нем в частности отмечалось, что «откладывание начала строительства Днепростроя и плотины приравнивается к отказу от своевременного выполнения планов нового промышленного строительства на Украине». Вместе с тем, этим же постановлением СНК УССР поручалось создать Комитет Содействия Днепрострою и наметить для него конкретные задачи.

15 марта 1927 года на скале возле Кичкаса (поселок на окраине Запорожья) была обустроена строительная площадка, что дало начало самому большому строительству конца 20-х начала 30-х годов ХХ века. Собственно, само строительство началось 8 ноября 1927 года, а до этого продолжались подготовительные работы.

В течение этого времени РАТАУ постоянно информировало, что происходит в Кичкасе, ведь строительство сопровождалось огромной пропагандистской кампанией. По всей стране проходили собрания и митинги. Трудящихся заставляли перечислять в фонд Днепрельстана часть заработка. Досталось и селянам: на нужды Днепрельстана отбирали скот, зерно и другую сельхозпродукцию.

На строительство со всех концов света свозили рабочих. Сколько точно людей прошло через стройплощадку ГЭС, доподлинно неизвестно, оборот рабочей силы не кончался. Только в течение 1932 года были приняты 90 тыс. человек, а уволены 60 тыс. Самой массовой рабсилой стали заключенные, рядом с которыми работали бывшие царские офицеры, анархисты и священники, кулаки и аристократы. Часто люди нанимались только для того, чтобы поесть в столовой и переночевать в бараке.

В первые годы строительства основными орудиями труда были лопата, кайло, тачка и телега, которой вывозился грунт и подвозили стройматериалы. В общей сложности при строительстве ГЭС рабочие вытащили и перебросили 8 млн кубометров грунта, уложили 1,2 млн кубов бетона.

Помимо выработки электроэнергии, станция должна была решить проблему судоходства Днепра, ведь его русло пересекали девять порогов, которые осложняли прохождение судов. В 1928 году началось строительство плотины, что привело к поднятию воды и затоплению значительных территорий на обоих берегах Днепра. В целом было затоплено 16 тыс. га земли, под водой оказалось 56 населенных пунктов, из которых 14 были затоплены полностью, а 42 — частично.

В конце концов, через пять лет, 1 мая 1932 года, Днепрогэс дал первый промышленный ток, а 10 октября 1932 года состоялось его торжественное открытие. На то время Днепровская ГЭС стала крупнейшей в Европе. Длина ее плотины составила 760 м, высота — 60 м, радиус дуги — 600 м.

Рядом с Днепрогэсом построили заводы «Коммунар», листовой стали, инструментальных сталей, алюминиевый, магниевый, ферросплавный, коксохимический, электродный. В 1939 году станция вышла на проектную мощность, а Запорожье стало областным центром.

(Продолжение следует)