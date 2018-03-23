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Доигрался. Глава Волоколамска Гаврилов уйдет в отставку,
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Доигрался. Глава Волоколамска Гаврилов уйдет в отставку, 

РИА «ФедералПресс» 23 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Напомним, на этой неделе в Волоколамске произошло ЧП: стало известно о массовом отравлении жителей города, прежде всего, детей. Утром 21 марта в местную больницу были доставлены десятки школьников. Дети жаловались на тошноту, головокружение и рвоту. Генпрокуратура начала проверку.
Фото с сайта администрации Волоколамского муниципального района
В тот же день около центральной районной больницы Волоколамска местные жители, собравшиеся, чтобы услышать объяснения представителей власти, в том числе главы муниципального образования и приехавшего в город губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, набросились на Гаврилова с кулаками.
Добавим также, что Волоколамск стал одним из подмосковных городов, где жители активно протестуют за закрытие мусорного полигона «Ядрово».
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