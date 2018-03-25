Репортаж: Вечеринка в честь выхода сериала «Улетный экипаж»

Шумную вечеринку устроили по случаю выхода на экраны сериала «Улетный экипаж», который вскоре стартует на СТС.

Знаменитости в этот вечер отрывались, как могли. Анна Семенович , например, просила мужчин ее целовать! Ей не смог о­тказать даже Деревянко!

Сагалова вернулась в кино после родов

Алексей Чадов , который играет главную роль — пилота Кулагина, встречал гостей лично. Актер говорит, что в детстве мечтал управлять самолетом. Ведь у него был перед глазами хороший пример в лице его дяди — летчика боевой авиации. Во время съемок Чадову управлять самолетом не дали — он работал на специальном тренажере.

— Это симулятор высокого уровня, который позволяет почувствовать самолет целиком, понять, что в твоих руках огромная птица-машина с крыльями, — говорит актер. — Почти неделю по 12 часов подряд мы с моей партнершей Наташей Бардо снимались в замкнутом пространстве, зажатые со всех сторон. Сложнее в этом смысле у меня были только съемки в танке. Но зато я сам «посадил» самолет в Домодедово.

Напарницу Чадова — Наталью Бардо — зрители помнят по участию в проекте «Дом-2». Теперь о строительстве любви Наталья не думает: она замужем за режиссером Марюсом Вайсбергом. На премьере они не отходили друг от друга ни на шаг, демонстрируя полную идиллию в отношениях. Кстати, сама Наташа призналась, что после съемок ей стали писать реальные сотрудники аэропортов.

— Я была очень удивлена, когда настоящие пилоты и стюардессы стали писать мне в социальных сетях, — улыбается девушка. — Теперь у меня много друзей в авиации.

В это время Дарья Сагалова , которая в последнее время редко выходит в свет, вспоминала о своих съемках. В «Улетном экипаже» она сыграла стюардессу.

— Моя героиня из своего жизненного опыта вынесла не пошлость, а выдержку, смелость, порой даже циничность, в том числе по отношению к вышестоящему руководству, — заявила звезда. — Она достаточно жесткая, прагматичная и точно знает, чего хочет.

Надо сказать, что съемки в сериале стали для Дарьи первыми за четыре года. После роли Светки Букиной звезда с головой ушла в семью. Она родила двух дочерей и теперь активно занимается их воспитанием.

Анна снова худеет

Анна Семенович хвастала, что только на днях вернулась с горнолыжной трассы в Сочи. Анна каталась на лыжах и осталась от своего мини-отдыха в восторге. На премьере пышногрудая певица старалась всеми силами привлечь к себе внимание. И очень обрадовалась, когда ее стали снимать в компании Павла Деревянко и режиссера Марюса Вайсберга.

— Целуйте меня оба в щеки! — закричала певица. — Больше страсти!

От угощений по случаю премьеры звезда отказалась. За своим весом Анна, которая никогда не скрывала, что склонна к полноте, теперь тщательно следит. Не прельстили ее ни копченый угорь, ни мороженое из белых грибов.

Александр Ревва в «Улетном экипаже» сыграл самого себя. Стюардессы устроили настоящую битву за свидание с ним прямо во время полета. Ревва не скрывает: на съемки согласился сразу. Ведь в свое время он грезил об авиации.

— Я, как и любой мальчик, в детстве мечтал стать пилотом, — рассказал Ревва. — Как-то мне все же удалось посидеть за штурвалом, я даже немного наклонял самолет во время полета.

Знаменитостям в этот вечер показали несколько серий. Больше всего по этому поводу переживала звезда «Ворониных» Катя Волкова.

— Когда я готова была смотреть и смотреть дальше, сообщили, что продолжение 26 марта, — вздохнула артистка. — Вообще Марюс молодец — собрал такую невероятную команду «Улетного экипажа», которая, надеюсь, взлетит с большим успехом.

А вот Деревянко с удовольствием лакомился угощениями.

— Очаровательно, легко, смешно и обаятельно, — радовался актер после просмотра первой серии.