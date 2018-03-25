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Медведев поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником
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Медведев поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства России.
"Культура есть красота во всём её творческом величии, писал Николай Рерих. И именно вы своим талантом и энергией создаёте эту красоту", — говорится в поздравлении премьера.
Медведев отметил многообразие сфер, в которых создается эта красота: музыкальные и литературные произведения, живописные картины, театральные постановки, фильмы. Благодаря работникам культуры в музеях сохраняются шедевры, а в библиотеках — редкие фолианты.
"Вы формируете уникальное многонациональное культурное пространство, которое объединяет миллионы людей. А главное — делаете всё для того, чтобы российская культура развивалась, была живой, современной. И каждый раз своими проектами и работами вы дарите особые эмоции и чувства, незабываемые мгновения, без которых невозможно представить нашу жизнь", — заявил премьер.
Медведев поблагодарил работников культуры за любовь к своему делу и пожелал им творческих успехов и вдохновения. Кроме того, премьер пожелал здоровья, благополучия и всего наилучшего семьям культурных деятелей.
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