Медведев поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства России.

"Культура есть красота во всём её творческом величии, писал Николай Рерих . И именно вы своим талантом и энергией создаёте эту красоту", — говорится в поздравлении премьера.

Медведев отметил многообразие сфер, в которых создается эта красота: музыкальные и литературные произведения, живописные картины, театральные постановки, фильмы. Благодаря работникам культуры в музеях сохраняются шедевры, а в библиотеках — редкие фолианты.

"Вы формируете уникальное многонациональное культурное пространство, которое объединяет миллионы людей. А главное — делаете всё для того, чтобы российская культура развивалась, была живой, современной. И каждый раз своими проектами и работами вы дарите особые эмоции и чувства, незабываемые мгновения, без которых невозможно представить нашу жизнь", — заявил премьер.

Медведев поблагодарил работников культуры за любовь к своему делу и пожелал им творческих успехов и вдохновения. Кроме того, премьер пожелал здоровья, благополучия и всего наилучшего семьям культурных деятелей.