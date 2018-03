Бен Аффлек и его неудачное тату на всю спину: история отношений

Американский актер Бен Аффлек сделал себе огромное тату на всю спину и долгое время всем врал, что она ненастоящая!

Недавно издание People опубликовало фотографии Бена Аффлека, отдыхающего на пляже. На некоторых фото у него заметна большая татуировка во всю спину. Долгое время Аффлек утверждал, что она ненастоящая и, по-видимому, всех обманывал!

Впервые татуировку у Аффлека заметили еще в 2015 году, когда появилась фотография его поясницы, на которой заметны неразборчивые очертания какого-то изображения.

Hold up! Ben Affleck has a lower back tattoo?! pic.twitter.com/WgAUvj70GQ

— Anthony Dominic (@alloveranthony) 9 июля 2015 г.

Уже спустя несколько месяцев в интернете появилась фотография актера со съемок фильма «Закон ночи». На ней он запечатлен с открытой спиной и гигантским фениксом во всю спину.

Ben Affleck — Massive Back Tattoo Is the Real Deal! (PHOTOS) https://t.co/2x9EHNmGvl pic.twitter.com/xvhNFvdV5T

— Celeb Newz (@celebsnews12) 14 декабря 2015 г.

После этих фото многие начали спорить о происхождении татуировки и ее значении. Некоторые подумали, что тату посвящена бывшей девушке Аффлека — известной актрисе Дженнифер Гарнер . Якобы феникс символизирует возрождение после тяжелого расставания. Однако девушке такая ассоциация не понравилась. Она посчитала, что в этой истории ей отведена роль пепла.

Другая бывшая спутница Аффлека, актриса Дженнифер Лопес , посчитала татуировку чудовищной, а также поинтересовалась у актера, зачем он ее набил.

Спустя некоторое время, в 2016 году, сам актер заявил, что огромная татуировка является лишь временным рисунком для съемок в одном из будщих его фильмов. На тот момент многие СМИ поверили актеру и распространили его опровержение ходившим слухам.

Тем временем, папарацци не раз замечали его на пляже в 2017 и 2018 годах с большим фениксом во всю спину. Тату никуда не пропало.

Ben Affleck’s back tattoo looks like it was ALSO directed by Zack Snyder pic.twitter.com/Nz3wK0bNZ7

— Chase Mitchell (@ChaseMit) 19 марта 2018 г.

Впоследствии некоторые пользователи сети предположили, что Аффлек считает свою татуировку настолько ужасной, что решил соврать о ней.