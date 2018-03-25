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Бен Аффлек и его неудачное тату на всю спину: история отношений
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Бен Аффлек и его неудачное тату на всю спину: история отношений 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
Американский актер Бен Аффлек сделал себе огромное тату на всю спину и долгое время всем врал, что она ненастоящая!
Недавно издание People опубликовало фотографии Бена Аффлека, отдыхающего на пляже. На некоторых фото у него заметна большая татуировка во всю спину. Долгое время Аффлек утверждал, что она ненастоящая и, по-видимому, всех обманывал!
Впервые татуировку у Аффлека заметили еще в 2015 году, когда появилась фотография его поясницы, на которой заметны неразборчивые очертания какого-то изображения.
Hold up! Ben Affleck has a lower back tattoo?! pic.twitter.com/WgAUvj70GQ
— Anthony Dominic (@alloveranthony) 9 июля 2015 г.
Уже спустя несколько месяцев в интернете появилась фотография актера со съемок фильма «Закон ночи». На ней он запечатлен с открытой спиной и гигантским фениксом во всю спину.
Ben Affleck — Massive Back Tattoo Is the Real Deal! (PHOTOS) https://t.co/2x9EHNmGvl pic.twitter.com/xvhNFvdV5T
— Celeb Newz (@celebsnews12) 14 декабря 2015 г.
После этих фото многие начали спорить о происхождении татуировки и ее значении. Некоторые подумали, что тату посвящена бывшей девушке Аффлека — известной актрисе Дженнифер Гарнер. Якобы феникс символизирует возрождение после тяжелого расставания. Однако девушке такая ассоциация не понравилась. Она посчитала, что в этой истории ей отведена роль пепла.
Другая бывшая спутница Аффлека, актриса Дженнифер Лопес, посчитала татуировку чудовищной, а также поинтересовалась у актера, зачем он ее набил.
Спустя некоторое время, в 2016 году, сам актер заявил, что огромная татуировка является лишь временным рисунком для съемок в одном из будщих его фильмов. На тот момент многие СМИ поверили актеру и распространили его опровержение ходившим слухам.
Тем временем, папарацци не раз замечали его на пляже в 2017 и 2018 годах с большим фениксом во всю спину. Тату никуда не пропало.
Ben Affleck’s back tattoo looks like it was ALSO directed by Zack Snyder pic.twitter.com/Nz3wK0bNZ7
— Chase Mitchell (@ChaseMit) 19 марта 2018 г.
Впоследствии некоторые пользователи сети предположили, что Аффлек считает свою татуировку настолько ужасной, что решил соврать о ней.
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