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30 не публиковавшихся ранее снимков Мэрилин Монро выставят на аукцион
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30 не публиковавшихся ранее снимков Мэрилин Монро выставят на аукцион 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Удивительно, но даже спустя более чем полвека после смерти Мэрилин Монро все так же остается одной из самых популярных персон поп-культуры. И с завидной регулярностью появляются все новые и новые ее фотографии, которые ранее не публиковались.
Так, в скором времени на нью-йоркском аукционе Heritage планируют выставить чуть более трех десятков редких снимков секс-символа. Большинство из них были сделаны в начале актерской карьеры Мэрилин, когда ей было 21-22 года, но есть и несколько фотографий времен расцвета актрисы. Некоторые лоты даже с автографом Мэрилин. Среди коллекционеров уже начался ажиотаж…
Источник: Bored Panda
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