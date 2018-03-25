30 не публиковавшихся ранее снимков Мэрилин Монро выставят на аукцион

Удивительно, но даже спустя более чем полвека после смерти Мэрилин Монро все так же остается одной из самых популярных персон поп-культуры. И с завидной регулярностью появляются все новые и новые ее фотографии, которые ранее не публиковались.

Так, в скором времени на нью-йоркском аукционе Heritage планируют выставить чуть более трех десятков редких снимков секс-символа. Большинство из них были сделаны в начале актерской карьеры Мэрилин, когда ей было 21-22 года, но есть и несколько фотографий времен расцвета актрисы. Некоторые лоты даже с автографом Мэрилин. Среди коллекционеров уже начался ажиотаж…

Источник: Bored Panda