Тюменские женщины предпочитают рожать в летние пятницы

Средний возраст рожениц в 2017 году составил 27-30 лет. При этом, по данным Фонда социального страхования , по сравнению с 2016 годом снизилось с 14 до 5 число мам моложе 16 лет, и с 14 до 11 сократилось число жительниц региона, решивших рожать после 45 лет. В августе в регионе родилось свыше двух тысяч малышей, что оказалось немногим меньше, чем в июне и июле, сообщает ИА «Тюменская линия».

Мальчики рождаются в области чаще, чем девочки. Средний вес новорожденных составил 3,3 кг, а рост — 52 см. 25 малышей родилось весом более 5 килограммов. Наибольшее число младенцев в прошлом году появилось на свет в Перинатальном центре Тюмени, среди районных учреждений лидером стала Областная больница № 11 р.п. Голышманово. Напомним, что с 2006 года в регионе в рамках национального проекта «Здоровье» действует программа «Родовой сертификат».

Стоимость родового сертификата составляет 11 тысяч рублей. В прошлом году медицинские организации по родовым сертификатам получили порядка 200 млн рублей. Всего участниками программы в области являются 28 медицинских учреждений.

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