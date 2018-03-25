Никитин поздравил работников культуры с профессиональным праздником

«Уважаемые работники культуры, поздравляю вас с профессиональным праздником!

Театры, библиотеки, музеи, учреждения образования, дома культуры — везде храните вы традиции и создаете новое, радуя нас, своих читателей и зрителей. Я уже убедился, что в Нижегородской области в сфере культуры работает очень много талантливых и неравнодушных людей, преданных своему делу.

В этом году мы отмечаем 150 лет со дня рождения нашего великого земляка — Максима Горького. Многое уже сделано, и многое еще предстоит сделать. Я уверен, наследие классика в надежных руках. Важно постоянно работать над популяризацией его творчества в регионе, стране и мире.

Без вас невозможно главное — передача культурного кода новым поколениям, от вашего труда зависит то, какими будут граждане нашей страны спустя десятилетия. Прививать любовь к родному слову, к музыке, к изобразительному искусству — колоссальный труд и огромная ответственность. Спасибо вам за эту работу!

Желаю творческих успехов, вдохновения и сил, чтобы воплотить в жизнь все начинания. Здоровья, благополучия и любви вам и вашим близким!»